RC Lens - Mercato : une révélation portugaise dans le viseur ?

La cellule de recrutement du RC Lens aurait identifié un nouveau jeune à fort potentiel. Il évolue à Arouca, au Portugal, et c'est un défenseur central de 21 ans. Il s'agit de Rafael Fernandes.

Fernandes (Araouca) serait suivi

Selon diverses sources, le joueur d'1m91, sous contrat avec Arouca jusqu’en 2025 et formé au Sporting Portugal, aurait fait l’objet d’une prise de renseignements des Sang et Or. A suivre...

