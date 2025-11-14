ASSE : la légende verte Lubomir Moravcik tacle Jean-Michel Larqué

L’ancien meneur de jeu de l’ASSE est revenu sur ses vertes années…

Son arrivée à l’ASSE, ses meilleurs moments chez les Verts, son départ, Bastia, le Celtic Glasgow, et sa vie à Nitra : Lubomir Moravcik s’est confié au magazine Tribune Verte.Idole de toute une génération, le Slovaque (60 ans) indique notamment qu’il a reçu récemment André Laurent, son ancien président à Saint-Etienne, venu lui rendre visite. « Lubo » exprime aussi ses regrets : celui de ne pas avoir remporté de titre avec l’ASSE, mais aussi l’éviction d’André Laurent, qui avait dû laisser sa place au duo formé par Yves Guichard et Jean-Michel Larqué en 1993, alors que le club était sur une courbe ascendante.

Moravcik : « Le départ de Kastendeuch, une grosse erreur »

« Le président Laurent était très apprécié au club, il l’avait repris en D2 et il l’avait sauvé, après la Caisse noire, explique Moravcik. Il avait tout reconstruit, tout restructuré, et il y avait un bon élan. On avait la meilleure défense du championnat avec Kastendeuch et Cyprien. Il ne manquait pas grand-chose pour qu’on aille un peu plus haut. Et tout ce long travail, on l’a cassé. Les nouveaux dirigeants ont fait venir Laurent Blanc. C’était très bien. Mais ils ont voulu l’installer en défense et pour ça ils ont fait partir Kastendeuch. C’était une grosse erreur. Peut-être que Laurent Blanc aurait pu jouer au milieu, avec Passi, moi, Despeyroux. Kastendeuch était très important pour l’équipe, c’était notre capitaine, quelqu’un de très respecté dans le vestiaire. Tout a changé avec ce « putsch » à la tête du club. D’un coup, tout a explosé. Aujourd’hui encore je regrette beaucoup ce qu’il s’est passé. »