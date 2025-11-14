ASSE : Ekwah toujours porté disparu, Horneland entretient le mystère

Le coach de l’ASSE a été invité à évoquer la situation du milieu de terrain…

Ce jeudi, en conférence de presse, le site Evect a demandé à Eirik Horneland s’il avait des nouvelles de Pierre Ekwah, l’Arlésienne de cette première partie de saison chez les Verts, qui ont pourtant levé son option d’achat auprès de Sunderland l’été dernier pour 6 M€.

Horneland sans nouvelles d’Ekwah depuis des mois

« Je n’ai pas eu de nouvelles de lui, je n’en ai pas pris non plus, je n’ai rien à dire sur ce sujet, je suis désolé, a glisé le Norvégien. Est-ce que je compte encore sur lui ? Je ne peux pas répondre à cette question, je n’ai vraiment pas d’information sur le sujet, la dernière fois que j’en ai eues c’était cet été. » Pour rappel, une rumeur faisait état il y a deux mois qu’Ekwah avait résilié son contrat avec l’ASSE depuis le 1er septembre dernier mais le club forézien avait aussitôt démenti, arguant que le milieu de terrain reste « lié contractuellement au club jusqu’en 2029 ». « À ma connaissance Pierre Ekwah est en arrêt maladie. J’espère que tout ira bien pour lui et qu’il sera de retour rapidement. S’il est malade, je ne peux rien dire par rapport à ça, c’est confidentiel. On n’a pas davantage de précisions à son sujet, c’est confidentiel pour lui comme pour vous et moi », avait alors glissé Horneland.