ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard

Les deux jeunes pépites de l’ASSE vont jouer un match important pour leur avenir ce soir en Coupe de France.

En conférence de presse, jeudi, à 48h de l’entrée des Verts en Coupe de France à Quetigny (samedi à 20h30), Eirik Horneland avait expliqué qu’il allait faire jouer certains jeunes en l’absence de nombreux titulaires, blessés ou retenus en sélection. Et pas moins de 10 jeunes figurent dans le groupe, parmi lesquels Djylian N’Guessan et Paul Eymard.

Horneland a hâte de les voir à l’oeuvre

Horneland a indiqué qu’Eymard allait jouer en attaque, lui qui est milieu de terrain, et que N’Guessan serait titulaire lui aussi en l’absence de Stassin et Duffus. « Paul est avec nous depuis un petit moment et il progresse à l’entraînement, il montre des choses de plus en plus intéressantes, a expliqué le Norvégien. C’est le moment de le voir en match, comme pour Djylian. J’ai hâte de les voir jouer. C’est le moment de se montrer pour eux. » Le rendez-vous est pris !