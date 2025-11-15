ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)

Lors d’une soirée en boîte de nuit près de Saint-Étienne, Fatal Bazooka alias Michaël Youn a fait exulter la foule en insultant l’Olympique Lyonnais.

La rivalité entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et l’Olympique Lyonnais (OL) n’a jamais été aussi palpable, et Michaël Youn l’a une fois de plus prouvé dans la nuit de ce vendredi à samedi à Saint-Étienne. L’acteur et humoriste français, connu pour ses multiples personnages et ses coups d’éclat, s’est rendu au Pablos, une boîte de nuit dans les environs de Saint-Étienne, pour un show qui a immédiatement mis le feu à la foule.

Une foule en délire

Sous les traits de Fatal Bazooka, son alter ego déjanté, Michaël Youn n’a pas mâché ses mots. Dès son arrivée sur scène, il a lancé à l’assemblée : « Bonsoir Saint-Étienne, et va te faire enculer l’Olympique Lyonnais ». Une déclaration qui, bien sûr, a provoqué des acclamations tonitruantes de la part des personnes présentes, visiblement ravis de retrouver l’humour acerbe et l’esprit taquin de l’artiste. Pour prolonger la fête, Michaël Youn a ensuite repris, avec son public, la célèbre chanson « Le lion est mort ce soir », transformant la soirée en véritable hommage à l’ASSE et à ses fans.

Cette scène n’est pas un simple événement isolé dans la carrière de Michaël Youn. L’artiste a toujours affiché son attachement à Saint-Étienne, parfois avec humour, parfois avec nostalgie. En avril 2023, lors d’un showcase dans la même boîte de nuit, il confiait déjà : « Si on est fan de foot, on est forcément pour Saint-Étienne, moi aussi j’ai déjà eu un maillot des Verts quand j’étais petit ». Son amour pour le club semble donc sincère, et il ne manque jamais une occasion de le montrer, que ce soit sur scène ou à travers ses productions artistiques.

Un lien avec l’ASSE qui ne date pas d’aujourd’hui

Ce lien avec l’ASSE n’est pas nouveau. Dans son film culte « Les onze commandements », Michaël Youn s’était déjà déguisé en supporter stéphanois pour chanter « Le lion est mort ce soir » face aux Bad Gones à Gerland, l’antre historique de l’OL. Depuis, il a su entretenir cette image de fan assumé des Verts, mêlant humour, dérision et passion pour le football.

Au-delà de l’aspect humoristique, cette soirée illustre parfaitement l’intensité de la rivalité entre Saint-Étienne et Lyon, considérée par beaucoup comme la plus chaude du football français. Même si d’autres derbys comme Lille-Lens font également parler d’eux, les événements récents montrent que l’ASSE-OL conserve un pouvoir émotionnel particulier sur les supporters.

Michaël Youn, en véritable maître de cérémonie, a su capter cette énergie et la transformer en un moment festif et mémorable. Entre humour, provocation et hommage, il rappelle à tous que la passion pour le football peut se vivre autant dans les stades que sur scène, avec un verre à la main et un maillot vert sur les épaules.