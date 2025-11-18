ASSE : Cardona déjà star à Malte !

L’attaquant de l’ASSE s’est illustré avec sa sélection.

Irvin Cardona, appelé pour la première fois par Malte lors de la trêve internationale d’octobre, s’était illustré en marquant contre San Marin (3-1), avant de voir rouge lors de la rencontre. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison avec l’ASSE, l’attaquant a de nouveau fait trembler les filets hier soir.

Cardona buteur avec Malte

Victorieuse de la Finlande trois jours plus tôt (1-0), Malte s’est incliné (2-3) face à la Pologne, mais quelques minutes après l’ouverture du score de Robert Lewandowski, Cardona a égalisé, et c’est lui qui a obtenu le pénalty transformé par le Rémois Teddy Teuma. C’est sous les acclamations du public de Ta’Qali Stadium que l’ancien brestois a quitté la pelouse, à la 77e, alors qu’il y avait 2-2. Vite adopté, « Cardo » !