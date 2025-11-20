PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune
PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria

William Tertrin
20 novembre 2025

Sans vraiment s’y attendre, Angel Di Maria et son club argentin de Rosario Central ont reçu un titre grâce à une réforme de la ligue argentine de football.

Lors de la réunion du Comité Exécutif de la ligue argentine de football (Liga Profesional de Fútbol), une décision historique a été prise : pour la première fois, le titre de « Campeón de Liga » sera officiellement attribué à l’équipe ayant cumulé le plus de points au cours de la saison.

Une nouvelle distinction

L’Assemblée de la LPF, à l’unanimité, a validé cette réforme : le meilleur club sur l’ensemble de la saison – somme des performances dans les tournois Apertura et Clausura (ouverture et fermeture) – sera désormais couronné champion de ligue.

Et pour 2025, cette distinction revient à Rosario Central. L’équipe rosarina a terminé en tête du classement annuel, ce qui lui vaut la consécration !

La remise du trophée

La remise officielle s’est déroulée dans les bureaux de la LPF à Puerto Madero, à Buenos Aires. Ont représenté le club au moment de la remise :

  • Gonzalo Belloso, président du club,
  • Carolina Cristinziano, vice-présidente,
  • Ariel Holan, l’entraîneur,
  • Les joueurs emblématiques Ángel Di María et le gardien Jorge Broun.

Des mots forts de la part des dirigeants et joueurs

  • Ángel Di María, formé à Rosario et revenu l’été dernier, a manifesté sa joie : « Nous sommes très heureux… nous avons fait deux semestres spectaculaires. Jamais nous n’avons baissé le niveau », a-t-il confié.
  • Ariel Holan, le coach, a salué la reconnaissance du travail du groupe : « C’est un juste hommage à la régularité du club ».
  • Jorge Broun a dédié ce trophée aux supporters : « À la famille canalla qui nous soutient sans relâche… ce prix est pour vous ».
  • Quant à Gonzalo Belloso, il a rappelé que ce plan de rétablir un « champion annuel » datait de plusieurs années, et qu’il s’agissait d’un retour important dans la structure des titres du club.

Conséquences compétitives

  • Grâce à cette distinction, Rosario Central va renforcer encore sa stature : non seulement il s’agit d’un trophée officiel, mais cela valorise sa constance sur la saison.
  • Par ailleurs, cette décision entraîne la suppression de la Supercopa Internacional, qui opposait jusqu’à présent le meilleur de la saison annuelle au vainqueur du Trofeo de Campeones.
  • Le titre de champion ouvre aussi des portes : parmi les bénéfices, Rosario Central obtient l’accès à des compétitions comme la Copa Libertadores, selon les nouvelles dispositions.

Un tournant pour le football argentin

Ce geste de la LPF marque une volonté de valoriser la régularité sur toute une saison plutôt que de se reposer uniquement sur des tournois courts. Il s’agit d’un pas vers un championnat plus « long terme », et d’une reconnaissance plus stable du mérite sportif annuel.

InternationalPSG

