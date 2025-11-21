RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou

En cette fin d’année 2025, le RC Lens a l’opportunité d’écrire une nouvelle page de son histoire.

À l’aube des dernières rencontres de l’année civile, le RC Lens se retrouve face à une occasion aussi rare qu’inédite : terminer 2025 sans concéder le moindre match nul à domicile, comme souligné par Laurent Mazure, suiveur assidu du club. Une performance jamais réalisée dans l’histoire du club, pourtant riche de plus d’un siècle d’émotions, de duels et de ferveur populaire.

Bollaert-Delelis, une forteresse… et un juge impitoyable

Le Stade Bollaert-Delelis a toujours été un théâtre d’intensité, un lieu où les Sang et Or puisent une énergie unique offerte par l’un des publics les plus fervents de France. Cette saison, le volcan artésien a encore joué son rôle : Lens y a accumulé les victoires et encaissé quelques défaites, mais n’a toujours pas partagé les points. Pas une seule fois.

Dans un football moderne où les matchs serrés se multiplient, où la prudence prend souvent le pas sur la prise de risques, cette statistique intrigue. Elle dit quelque chose de l’ADN lensois : un club qui joue pour gagner, qui attaque, qui prend des risques… même si cela signifie parfois tomber.

Une première historique en ligne de mire

Jamais, dans toute son histoire, le RC Lens n’a traversé une année civile complète sans concéder un nul à domicile. Même les grandes époques — les années 90, l’année du titre en 1998, les épopées européennes — ont toujours comporté quelques matchs accrochés au milieu des victoires et des défaites.

Aujourd’hui, les Artésiens tiennent une opportunité unique. Il leur reste deux matchs à domicile pour inscrire leur nom dans une statistique improbable, presque insolite, mais révélatrice de la personnalité de cette équipe : tout ou rien, mais jamais tiède.

Un symbole fort pour les supporters

Pour les supporters lensois, ce possible record n’est pas qu’un chiffre. Il symbolise un style, un état d’esprit : celui d’une équipe qui refuse la neutralité, qui ne calcule pas, qui attaque devant son peuple. Terminée, l’année des matchs où “ça ne se débloque pas”. Cette fois, à Bollaert, chaque soirée a offert une vérité tranchante.

Et si cette série venait à se poursuivre jusqu’au 31 décembre, 2025 prendrait une place spéciale dans la mémoire collective : celle d’une année sans compromis.

Les Sang et Or à deux marches de la postérité

Il reste désormais deux rencontres pour écrire l’histoire. Deux matchs où la pression ne portera pas seulement sur le résultat, mais sur une dimension symbolique : celle de marquer un chapitre unique dans le grand livre Sang et Or.

Et, comme un signe du destin, le dernier match nul du RC Lens à Bollaert remonte à septembre 2024, face à Nice (0-0). Nice, qui sera le dernier adversaire de Lens à domicile pour clôturer l’année 2025…