ASSE : les Verts ont frôlé une immense catastrophe, les ambitions européennes de Larry Tanenbaum confirmées !

Jean-Marc Barsotti, président de la section féminine de l’ASSE, a confirmé les grandes ambitions de Larry Tanenbaum hier soir…

Hier, une conférence s’est tenue à Geoffroy-Guichard dans le cadre des 55 ans des Associés Supporters de l’ASSE, en présence notamment des anciens présidents Philippe Koëhl et André Laurent. Tout comme Jean-Charles Schuler, président des Associés Supporters, et de Philippe Gastal, conservateur du Musée de l’ASSE et lui-même membre des Associés, les anciens présidents sont revenus sur le rôle joué par le mouvement pour contribuer à la survie de l’ASSE, en plusieurs occasions.

L’ASSE marchait sur les traces des Girondins

Egalement membre des Associés, Jean-Marc Barsotti, le président de l’Association ASSE et des féminines du club, a conclu la conférence en se tournant vers l’avenir. Il s’est réjoui que l’ASSE soit désormais entre les mains de Larry Tanenbaum et du groupe Kilmer Sports Ventures. « On a traversé des temps très difficiles mais on est maintenant entre de bonnes mains, a-t-il affirmé. Le club était en grand danger il y a encore un an et demi. Si Larry Tanenbaum n’était pas arrivé, je ne sais pas si nous aurions pu nous relever. Je pense qu’on allait tout droit vers un destin comparable à celui des Girondins de Bordeaux. On peut le remercier, croyez moi, et on peut se réjouir de son projet. Son objectif, c’est de ramener l’ASSE sur le toit de l’Europe. » Ni plus, ni moins !