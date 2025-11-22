Lucas Chevalier est doublement attendu par les supporters du PSG, ce samedi face au Havre. Parce qu’il s’est montré fébrile ces derniers temps et en raison de son like controversé à un message sur le RN.

A priori, ce samedi, il ne devrait pas y avoir d’embrouille pour le Paris Saint-Germain face au Havre. En d’autres temps, la venue des petites équipes au Parc était source d’angoisse pour les supporters parisiens, qui voyaient régulièrement Lorient ou Guingamp repartir avec les trois points. Mais depuis que les milliards du Qatar offrent un budget dix fois plus élevé que la concurrence du bas de tableau, le suspense a disparu. Mais pas tous les problèmes…

S’il est bon, ça se passera bien, sinon…

En effet, ce samedi, la réaction du Parc des Princes à l’égard de Lucas Chevalier sera scrutée. Parce que le gardien du PSG reste sur des prestations très décevantes ces derniers temps, mais surtout à cause de son like à un message pro-Rassemblement National. Le Nordiste s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait d’une mauvaise manipulation. Mais les supporters interrogés par le quotidien sportif sont très dubitatifs. Et la tribune Auteuil, historiquement anti-raciste, pourrait faire comprendre à sa recrue qu’au PSG, on est très loin des idées du RN.

Le CUP a déjà fait savoir qu’il ne ferait pas d’action commune, type chant ou banderole, à l’encontre de Lucas Chevalier. Mais il n’interdira pas les réactions individuelles. Tous s’accordent à dire que sa prestation sera déterminante. S’il est bon, le Parc oubliera son geste malheureux. Mais s’il se déchire une fois de plus…