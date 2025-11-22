L’UEFA a dévoilé la durée de la suspension de Luis Diaz après son expulsion face au PSG pour avoir blessé Achraf Hakimi. Le Bayern Munich ne comprend pas et va faire appel.

L’annonce est tombée hier soir : pour avoir blessé Achraf Hakimi le 4 novembre, ce qui avait incité l’arbitre à transformer son avertissement en carton rouge, Luis Diaz a écopé de trois matches de suspension. Rien de surprenant. Ce qui l’est, c’est la réaction du Bayern Munich. Le club bavarois a demandé une justification écrite à l’UEFA afin de faire appel ! Le fait que le latéral du PSG soit absent pour au moins deux mois ne suffit pas donc pas !

Les supporters allemands soulignent le rapprochement de l’UEFA avec le Qatar

Depuis le début, le Bayern Munich a pour ligne de défense le fait que Luis Diaz n’est pas un joueur violent et que son tacle relevait plus de la maladresse que d’autre chose. Mais même si c’est le cas, il n’empêche que les conséquences pour Achraf Hakimi, le PSG et même la sélection marocaine sont importantes et que cela justifie une telle sanction. Surtout qu’avec ces trois matches, le Colombien va uniquement manquer la phase de Ligue de la C1, dont le Bayern devrait sortir en figurant parmi les huit premiers. Rien de préjudiciable pour le joueur comme pour son club, donc, contrairement au PSG…

Sur les réseaux sociaux, comme souvent en pareil cas, c’est la paranoïa qui prédomine. Ainsi, certains supporters du Bayern Munich rappellent que l’UEFA a signé un contrat très avantageux avec Qatar Airways mais également que Nasser al-Khelaïfi est un interlocuteur privilégié de l’instance depuis qu’il est à la tête du syndicat des clubs. Beaucoup de fiel pour une sanction qui semble pourtant tout à fait légitime !