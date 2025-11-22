PSG : le groupe pour Le Havre avec 3 absences majeures

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir contre Le Havre.

Deuxième depuis la victoire de l’OM à Nice (5-1) hier soir, le PSG doit s’imposer face au Havre ce samedi pour reprendre la pole. Il devra le faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi, ses trois blessées ou en phase de reprise. Ce sont les trois seules absences des champions d’Europe. Voici le groupe convoqué par Luis Enrique.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho, Boly.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Barcola, Mbaye, Ndjantou.