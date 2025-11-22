PSG Mercato : Donnarumma règle ses comptes avec Luis Enrique !

L’Italien est revenu sur son départ du PSG…

Même si Lucas Chevalier réalise une première partie de saison décevante, Luis Enrique l’a soutenu avant la dernière trêve internationale. « Je suis très content de Lucas. Pour moi, c’est l’une, si ce n’est la meilleure option. Je suis content de ses performances. Quand nous recrutons un joueur, nous pensons à une longue période d’adaptation. Il a de la personnalité, il l’a montré. Vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma »… avait lancé l’Espagnol, à l’origine du départ de l’Italien.

Donnarumma déçu par le PSG

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’avait pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le PSG et le club de la capitale l’avait poussé vers la sortie, malgré ses prestations, notamment lors de la campagne victorieuse en Ligue des champions. Il avait finalement rejoint Manchester City. Dans une interview accordée à Sky Sport Italia,, l’Italien est revenu sur l’attitude des dirigeants parisiens. « J’ai été déçu par le PSG car je m’étais bien adapté. Mais ces derniers mois ont été complètement différents. Cela m’a déçu. Je ne pourrai jamais l’expliquer, mais il faut l’accepter. J’ai été déçu par la gestion de la situation. C’est regrettable, mais il faut passer à autre chose. » Et à l’ancien milanais de préciser… « Je remercierai toujours le PSG pour tout ce qu’il m’a apporté, tout ce que je lui ai apporté, c’était fantastique. Je remercie toujours les supporters. Je retournerai toujours à Paris, ils ont été comme une seconde maison pour moi, une partie si fondamentale de ma vie. Je suis heureux de ce que j’ai accompli et de ce que mes coéquipiers et les supporters m’ont apporté. Je leur serai toujours reconnaissant. »