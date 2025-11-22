RC Lens : la compo face à Strasbourg, le remplaçant de Gradit est connu

Voici les compos officielles du choc entre le RC Lens et le RC Strasbourg pour la 13e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le RC Lens reçoit le RC Strasbourg dans un choc pour l’Europe en cette 13e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Pierre Sage et Liam Rosenior. Côté RCL, en l’absence de Jonathan Gradit (suspendu), c’est le jeune Ismaëlo Ganiou qui prendra l’axe droit de la défense centrale.

À noter que le club lensois a instauré cette rencontre comme « Match de la mémoire », afin d’honorer la mémoire « de l’ensemble des supporters, anciens joueurs et sympathisants du club ». De ce fait, les joueurs « fouleront la pelouse de Bollaert-Delelis avec badge spécial et des flocages uniques, rendant hommage à d’anciens joueurs disparus ».

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Edouard, Saïd.

RC Strasbourg : Penders – Høgsberg, Sarr, Chilwell – Doué, El-Mourabet, Barco, Moreira – Lemaréchal -Panichelli, Emegha (cap).