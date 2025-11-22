RC Lens : un coup de gueule malgré l’Europe en ligne de mire… les mots de Sage après Strasbourg

William Tertrin, à Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face à Strasbourg ce samedi, Pierre Sage a livré ses impressions en conférence de presse, et il n’a pas été totalement satisfait. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

La mission maintien bien partie

Il faut encore 2 victoires. On est sur le bon chemin. On était face à un adversaire direct, on voulait protéger notre place sur le podium, mais ce n’est pas notre objectif initial, qui est d’atteindre les 35 points. Ensuite, on pourra penser à l’Europe.

La domination strasbourgeoise

On savait qu’on allait avoir des difficultés. Ils ont eu le dessus en 1ère, mais je ne nous reconnaissais pas. On n’était pas assez engagés, on n’accompagnait pas les actions, on était l’ombre de nous-mêmes. Mais malgré ce visage très pâle qui a duré une demi-heure, on s’est créé des situations et j’ai trouvé qu’on a montré un meilleur visage en seconde.

La force à domicile

Ça ne parle pas de notre équipe mais de notre club. La ferveur autour de l’équipe extraordinaire. Ça nous permet de jouer plus nombreux, c’est un vrai avantage. On a à cœur d’entretenir ça et que les gens repartent heureux du stade. Ils nous apportent beaucoup, sont toujours présents. L’ambiance est révélatrice car en 1ère mi-temps elle était à la hauteur de notre match, et ça s’est réveillé en deuxième.

La titularisation d’Ismaëlo Ganiou

Je l’ai banalisé, sans lui apporter une attention particulière. Il est beaucoup dans l’émotion. Je voulais lui montrer que tout allait bien, qu’on comptait sur lui. Son but, ça montre que les jeunes sont capables du chaud comme du froid. Il a vécu deux émotions opposées comparé à celle face à Auxerre (il a été expulsé). J’espère qu’il va les utiliser dans son développement.

La victoire, une normalité ?

Ce n’est pas une normalité car il y a du travail derrière. Mais ce qui est important dans la vie, c’est ce qui se passe ensuite. On est très contents. Les joueurs vont avoir 2 jours de repos, mais notre seule ambition maintenant c’est de faire un très bon résultat à Angers.

Encore un but suite à un coup de pied arrêté

On voulait bloquer la position au premier poteau et profiter de cette zone, ce qui a favorisé la remise d’Udol pour Ganiou. Ce n’est jamais écrit en avance, ils doivent s’organiser. Ça crée moins de lisibilité pour l’adversaire, mais le cadre était fixé. Bloquer, c’est empêcher les défenseurs d’agir en direction de leur but, ouvrir la profondeur. Matthieu sait qu’il doit bloquer le joueur, mais ne sait pas qu’il devait mettre le ballon dans cette zone.

Le « match de la mémoire » initié par le club

Le club a très bien travaillé, pas le staff, mais tout le back office qu’on ne valorise pas assez. Ils ont envoyé à chaque joueur une présentation du joueur qu’il représentait. Les joueurs se sont reconnus là-dedans, ils étaient très fiers de ça. Et c’est un bel hommage car on a tendance à oublier le passé, mais c’est important de voir que ces couleurs ont été défendues. C’est bien de leur rendre hommage. J’ai aussi une pensée pour la famille de Daniel Leclercq. Ça fait 6 ans et on se doit de rendre hommage.

Udol

Lorsque j’étais à Lyon, j’avais parlé de son profil. La direction m’avait dit qu’ils avaient recruté Abner. Je ne suis pas surpris, c’est un joueur qui m’a tapé dans l’œil. Il était dans une équipe en fin de classement, il était moins mis en avant mais c’était un très bon joueur. Et je pense que Jean-Louis Leca est très content de l’avoir retenu.