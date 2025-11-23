ASSE : Jaber vise la tête !
Laurent Hess
23 novembre 2025

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après son succès contre Nancy (2-1). Mais son milieu israélien Mahmoud Jaber ne veut pas s’arrêter là…

L’ASSE s’est emparée de la 2e place de la Ligue 2 samedi soir en battant Nancy (2-1) grâce à un éclair de Cardona, hors jeu sur son but, et à un penalty de Tardieu, mais le promu lorrain aurait pu espérer mieux et il s’en est fallu de peu que les Verts ne se fassent rejoindre sur la fin, dans un Chaudron transformé en glaçon. A l’issue du match, Eirik Horneland n’a pas caché son mécontentement en salle de presse. « Collectivement et individuellement, on n’a pas été bons après notre 2e but, a commenté le Norvégien. On doit faire beaucoup mieux. On n’a pas encore cette culture pour faire mieux, pour être plus réguliers. On manque de discipline, de sérieux. Je n’ai pas aimé la façon dont on a perdu le contrôle du match. »

Objectif 1ere place pour l’ASSE et Jaber

En zone mixte, Mahmoud Jaber a abondé dans le même sens que son coach. « On manque de consistance. C’est quelque chose que l’on doit améliorer. On est d’accord avec le coach mais on va travailler là dessus », a-t-il glissé. Le milieu de terrain s’est tout de même voulu positif… « « Je suis content de cette victoire. Maintenant, l’objectif, c’est la première place. On est deuxièmes. On espère bientôt passer devant Troyes. C’est notre objectif. On a envie de finir premiers. » Voilà qui est clair !

