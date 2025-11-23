RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage

Le capitaine du RC Lens est revenu sur la victoire des Sang et Or face à Strasbourg (1-0).

En s’imposant face à Strasbourg (1-0) grâce à un but du jeune Ganiou, le RC Lens a consolidé sa 3e place au classement de la Ligue 1. Un succès qui a ravi Adrien Thomasson, décisif sur le coup de pied arrêté qui a permis à Ganiou d’inscrire l’unique but de la rencontre. « C’est une victoire méritée même si ce n’était pas un match très emballant, a commenté le capitaine du RC Lens. On s’est créé les plus grosses situations et notre gardien n’a pas fait un arrêt. Avec un peu plus d’efficacité, on aurait pu mettre un but ou deux supplémentaires. »

Le RC Lens avait identifié les points faibles de Strasbourg

Le capitaine du RCL a également expliqué que le but lensois n’était pas dû au hasard… « Forcément, il faut toujours un peu de réussite. Mais on travaille énormément. Donc chapeau, encore une fois, au staff, parce qu’on savait quelles zones étaient un peu plus à attaquer. On savait aussi qu’ils avaient quelques failles. C’était la première zone. Le but, c’était qu’on fasse des blocs sur leurs premiers joueurs de la ligne. C’est quelque chose qui a été bien effectué. Et puis Isma suit très bien l’action. Il marque du pied gauche. C’est rare de le voir marquer des buts, encore moins du pied gauche. Mais ce but nous fait vraiment du bien. »