ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports

Lubomir Moravcik a donné son point de vue sur le prochain Mercato de l’ASSE…

Son arrivée à l’ASSE, ses meilleurs moments chez les Verts, son départ, Bastia, le Celtic Glasgow, et sa vie à Nitra : Lubomir Moravcik s’est confié au magazine Tribune Verte. Idole de toute une génération, le Slovaque (60 ans) indique notamment qu’il a reçu récemment André Laurent, son ancien président à Saint-Etienne, venu lui rendre visite. « Lubo » évoque aussi le changement de présidence et les débuts de Kilmer Sports à la tête de l’ASSE.

« Caiazzo et Romeyer sont restés 20 ans et ils ont fait de bonnes choses, explique-t-il. Le club a retrouvé l’Europe avec eux, il a gagné une Coupe de la Ligue. Après, il y a eu deux descentes ces dernières années, c’était plus compliqué. Le foot a changé, c’est difficile si tu n’as pas de gros investisseurs. Les nouveaux propriétaires ont de l’argent. C’est bien. Maintenant, cela ne fait pas tout. Il faut bien investir. »

Moravcik a confiance en Kilmer Sports

Et à Moravcik d’évoquer la saison en cours… « Il y a eu de bons résultats au début. L’équipe s’était installée en tête. Mais les deux défaites à domicile contre Guingamp et Le Mans ont cassé cet élan et il y a eu une grosse défaite à Annecy. Quand tu as l’ambition de remonter en L1, c’est impossible de prendre autant de buts. Il faut être plus solide derrière, c’est la base ! Il faut plus de sécurité, un meilleur équilibre. On va voir comment l’équipe va réagir et si elle finit bien l’année. Mais je ne suis pas trop inquiet. Il y a un autre Mercato en janvier et l’actionnaire corrigera le tir. S’il faut recruter, il recrutera. Je suis sûr que l’ASSE va remonter. Je l’espère de tout cœur. Ce club n’a rien à faire en Ligue 2. Il mérite beaucoup mieux. »