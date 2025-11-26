ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Horneland avant Ecotay Moingt

Il y avait beaucoup d’absents du côté des Verts ce mardi pour la reprise de l’entraînement.

Vainqueur de Quetigny (1-3) pour son entrée en lice en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne jouera ce samedi (20h30) son deuxième match de la compétition face au petit poucet Ecotay Moingt, club de Régional 3. Pour cette rencontre, l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, devrait toujours être privé de nombreux joueurs.

Plusieurs absents et des joueurs à l’écart du groupe ce mardi à l’entraînement

Et pour cause, à quatre jours de ce match, pas moins de sept joueurs auraient manqué à l’appel ce mardi matin à l’entraînement collectif des Verts, selon nos confrères d’Envertetcontretous. Chico Lamba, Ebenezer Annan et Lassana Traoré ne se seraient pas entraînés du tout, tandis que Maxime Bernauer, Djylian N’Guessan, Lucas Stassin et Joshua Duffus se seraient entraînés individuellement en effectuant quelques courses. Autre mauvaise nouvelle : Mahmoud Jaber ne serait pas allé au bout de l’entraînement et aurait stoppé sa séance avant les autres. Reste à savoir si Eirik Horneland pourra ou non récupérer ces joueurs-là d’ici samedi.