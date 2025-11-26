ASSE : un joueur était « limite en dépression » chez les Verts

Dans un entretien pour So Foot, Yvan Neyou a avoué avoir été tout proche de la dépression sur la fin à l’ASSE.

Passé à l’AS Saint-Étienne entre 2020 et 2022, Yvan Neyou a connu une fin d’aventure compliquée chez les Verts. Plus de trois ans après son départ, le milieu de terrain camerounais, désormais joueur de Getafe, est revenu dans un entretien accordé à SoFoot sur cette période délicate, révélant avoir frôlé la dépression.

« J’étais limite en dépression sur la fin »

« J’étais limite en dépression sur la fin parce qu’on m’a mis de côté comme ça du jour au lendemain. Si je raconte vraiment tout… Quand je suis parti de Sainté, j’étais dégoûté. À aucun moment je suis parti dans le bureau faire un forcing en disant : « Laissez moi partir », jamais de la vie ! Est-ce que l’ASSE m’a fait des trucs de « ouf » ? Je ne dirais pas des trucs de « ouf », mais ce n’était pas gentil. En fait ça me faisait mal sur la fin à Sainté que les supporters aient une image de moi qui n’est pas celle que je suis. On pensait que j’étais un branleur, que je m’en foutais, que je n’étais pas concerné, alors que ça n’avait rien à voir avec tout ça », raconte Yvan Neyou.

Pour Yvan Neyou, le retour de la CAN en janvier 2022 a marqué un véritable tournant dans son passage à Saint-Étienne. « Je reviens de la CAN, on ne me fait plus jouer, j’ai rien demandé. L’entraineur de l’époque (Pascal Dupraz) me le dit face à moi : « Écoutes, tu es parti à la CAN, il y a des milieux de terrain qui étaient là, ils ont fait le boulot donc je ne vois pas pourquoi tu repasserais devant eux, donc je n’ai pas besoin de toi. » Il me dit d’aller jouer en CFA. Je passe entre guillemets de vice-capitaine à parfois hors du groupe. Des personnes qui étaient au club, deux mois avant me disaient : « Yvan Neyou, si tu continues, tu vas jouer la Ligue des Champions l’année prochaine. » Et Claude Puel est parti et je suis passé du tout au rien. Comme on dit : « qui veut tuer son chien l’accuse de la rage. » Sur le moment, il y a tellement de choses qui sont sorties sur moi, je n’ai même pas parlé une fois. Je suis parti la tête basse. »