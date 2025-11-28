PSG : Hakimi en pleine épreuve de force

Le latéral droit du PSG met les bouchées doubles pour revenir le plus tôt possible sur les terrains. Avec la CAN dans son viseur…

En convalescence après sa blessure contractée face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi abat un travail colossal pour revenir à temps pour la CAN 2025 organisée au Maroc selon Nasser Larguet, qui donne des nouvelles du capitaine des Lions de l’Atlas sur RMC ce vendredi.

Hakimi s’arrache pour disputer la CAN

L’homme qui avait convaincu Achraf Hakimi de choisir le Maroc en 2016, aujourd’hui Directeur Technique National de l’Arabie saoudite, se dit impressionné par la volonté du latéral du PSG, en pleine rééducation en Espagne. « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts. Il fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale ». La CAN aura lieu au Maroc et Hakimi ne veuit pas rater l’événement. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a quant à lui affiché sa confiance, sur Canal+. « Quand il va rentrer, ça va être un animal. C’est une machine ». Le Maroc retient son souffle. Et le compte à rebours est commencé…