OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Rayan Cherki futur adversaire des Verts ?

Rayan Cherki (Manchester City)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

Leader de Ligue 2 et métamorphosé après une saison tumultueuse, l’ESTAC ne cache plus son sourire. L’ambiance a changé à Troyes, où l’optimisme s’installe. Le président Edwin Pindi nourrit des ambitions nouvelles pour le club, et il l’a rappelé sur les ondes, sans se priver d’y glisser une pointe d’humour. Entre rêve et réalité, voilà Troyes gonflé d’envie… et d’auto-dérision.

Un leader de Ligue 2 ambitieux et transformé

L’an passé, Troyes flirtait avec les bas-fonds du classement. Cette saison, c’est une tout autre histoire : l’ESTAC survole désormais la Ligue 2 et s’affirme comme un candidat très sérieux à la montée. Le club récolte enfin les fruits de la reconstruction menée ces derniers mois. Le moral est au beau fixe et les performances collectives ravivent la passion chez les supporters, impatients de retrouver la Ligue 1.

Dans ce contexte euphorique, la dynamique fait plaisir à voir. Edwin Pindi se veut le garant de cette transformation, guidant le vestiaire vers de nouveaux sommets. Parmi les talents de L2, rares sont ceux comparables au prometteur Rayan Cherki, dont la trajectoire à l’OL et plus récemment à Manchester City inspire bien des dirigeants.

Edwin Pindi détaille la stratégie du club au sein du City Group

Si Troyes fait parler, c’est aussi pour sa place stratégique dans le City Group, cette galaxie de clubs pilotée depuis Manchester. Un modèle où chaque structure doit jouer sa partition, comme l’explique le président : “Notre rôle est de former des joueurs, et d’avoir des profils adaptés à notre statut et à la division dans laquelle on évolue.”

Convaincre les étoiles de Manchester City de descendre en Ligue 2 ? Une gageure que Pindi assume avec esprit, préférant miser sur le développement local et l’intégration de jeunes à fort potentiel. Le club bâtit patiemment ses fondations, tout en gardant un œil sur l’éclosion de talents comme la progression de Rayan Cherki vers Manchester City.

Rayan Cherki à Troyes ? Le clin d’œil plein d’humour du président

Edwin Pindi ne manque jamais d’autodérision, surtout quand il s’agit de mercato. À la question de savoir qui rêverait-il d’attirer à Troyes, le président lance, sourire en coin : “Alors, je voudrais bien un joueur de Manchester City, mais franchement en Ligue 2, je ne suis pas sûr qu’il soit adapté.” Et d’ajouter, malicieux : “Non je ne peux pas choisir, il y a trop de bons joueurs… à la limite, je veux bien Rayan Cherki !”

Un clin d’œil assumé à la montée en puissance de cet ancien lyonnais, désormais observé de près partout en Europe. Cherki, star de demain, enfilera-t-il un jour la tunique troyenne ? Peu probable, mais l’évocation suffira à résumer l’ambition décomplexée qui anime le club actuellement.

Au moment où l’ESTAC ose rêver, l’esprit léger côtoie l’esprit de conquête. Décidément, à Troyes, chaque victoire dessine un peu plus la frontière entre ambition et fantaisie.

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Leonardo Balerdi (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir ! 

Par Bastien Aubert
Rayan Cherki (Manchester City)
ASSE...

ASSE : Rayan Cherki futur adversaire des Verts ?

Par Bastien Aubert
Darryl Bakola (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : Aguerd bien là, un absent de taille dans le groupe marseillais ! 

Par Bastien Aubert
Willian Pacho (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : une première signature à Paris ! 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : offre de 15 M€ pour Blas, Beye se tourne vers Paris pour son remplaçant ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Haise soutenu à Nice, 2 options pour remplacer Gradit à Lens, Toulouse décimé avant l’OM

Par Laurent Hess
PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 
AS Monaco...

PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : gros coup de froid dans le dossier Endrick (Real Madrid) ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : avant le Mercato, Castro envoie un message cash aux Kita sur son avenir !

Par Bastien Aubert
Pedro et Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour Joshua Duffus ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre l'Athletic Bilbao.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : 4 renforts au Real Madrid, 2 petits nouveaux au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
De Zerbi et Abardonado à l'OM
Ligue 1...

OM : le successeur de De Zerbi est déjà identifié ! 

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Mercato...

OGC Nice : Haise attend ces 3 recrues en janvier

Par Bastien Aubert
Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro sauvé par 4 recrues estampillées L1 cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : après Metz, Beye tape sur le RC Lens et l’OGC Nice pour glorifier son bilan 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : une énorme surprise pour remplacer Stassin ? 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : on sait si Aguerd sera titulaire, deux cadres écartés ?

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
AS Monaco...

PSG : nouveau coup dur pour Dembélé avant Monaco !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
ASSE...

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d’avoir raté Lamine Yamal !
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Maroc se mord les doigts d’avoir raté Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
OM : la sublime compagne d’Alexis Sanchez révèle un secret bien gardé (vidéo)
Liga...

OM : la sublime compagne d’Alexis Sanchez révèle un secret bien gardé (vidéo)

Par Laurent Hess
OL : Fabio Grosso revit à Sassuolo !
OL...

OL : Fabio Grosso revit à Sassuolo !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : la passe de 4 à Metz, le SRFC d’Habib Beye est 4e de Ligue 1 !
FC Metz...

Stade Rennais : la passe de 4 à Metz, le SRFC d’Habib Beye est 4e de Ligue 1 !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’incroyable impact de la saison noire de l’OGC Nice sur l’indice UEFA de la France
Ligue 1...

Ligue 1 : l’incroyable impact de la saison noire de l’OGC Nice sur l’indice UEFA de la France

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet