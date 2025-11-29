ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?

Ben Old (ASSE)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

L’ASSE part grandissime favori contre l’US Ecotay-Moingt ce soir en Coupe de France. Les Verts ne doivent pas se louper face à un adversaire nettement inférieur. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess mettent en garde deux d’entre eux.

Brice Maubleu 

« Ce soir, Brice Maubleu joue sa crédibilité. Remplaçant de Gautier Larsonneur, le gardien de l’ASSE est attendu au tournant après sa grosse erreur au tour précédent, où il avait provoqué un penalty sur une sortie totalement mal maîtrisée. Si Erik Horneland l’a publiquement dédouané en public, les supporters stéphanois n’ont pas oublié. Et ils ne sont pas dupes. 

À quelques mois de la fin de son contrat, Maubleu doit impérativement rassurer et prouver qu’il peut rester une option viable dans les buts. D’autant que l’ASSE explore déjà la piste d’un gardien scandinave pour le prochain mercato. En résumé, il n’a pas le droit à un nouveau faux pas, surtout face à une équipe de niveau inférieur où l’ASSE se doit d’éviter tout incident. J’attends même de lui qu’il se comporte en patron, sans quoi son avenir pourrait être définitivement scellé. »

Bastien AUBERT

« Old »

« Ecotay-Moingt, c’est le match idéal pour qu’Horneland donne du temps de jeu à ses remplaçants et j’espère qu’on aura l’occasion de voir El Jamali, Eymard, Gadegbeku et pourquoi pas Stojkovic, histoire de mieux évaluer leurs capacités à s’installer dans l’équipe, de voir ce qu’ils ont dans le ventre. C’est aussi une belle occasion de leur permettre de prendre plus de repères dans le Chaudron. Mais s’il y a un joueur qui jouera un peu plus gros que les autres ce soir, je pense que c’est Ben Old. A 23 ans, l’ailier néo-zélandais devrait débuter la rencontre. Un luxe pour lui puisqu’il ne compte que 2 titularisations cette saison. En 24 matchs depuis son arrivée à l’ASSE, le Kiwi n’affiche qu’1 but et 1 passe décisive à son compteur. Freiné par une opération des croisés, il tarde à s’imposer, y compris en Ligue 2, ce qui peut générer certains doutes sur son véritable niveau. Souhaitons lui de les lever, et de montrer qu’il est nettement au dessus de joueurs amateurs. »

Laurent HESS

ASSE
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Ben Old (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone vise Luis Enrique et une ancienne star du Barça pour l’après Flick !

Par Bastien Aubert
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant sur le carreau débarque à Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Paul Pogba (AS Monaco)
AS Monaco...

AS Monaco : on sait enfin si Pogba affrontera le PSG 

Par Bastien Aubert
RC Lens Mercato : un club de Serie A passe à l’attaque pour Machado !
Mercato...

RC Lens Mercato : un club de Serie A passe à l’attaque pour Machado !

Par Laurent Hess
Leonardo Balerdi (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir ! 

Par Bastien Aubert
Rayan Cherki (Manchester City)
ASSE...

ASSE : Rayan Cherki futur adversaire des Verts ?

Par Bastien Aubert
Darryl Bakola (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : Aguerd bien là, un absent de taille dans le groupe marseillais ! 

Par Bastien Aubert
Willian Pacho (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : une première signature à Paris ! 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : offre de 15 M€ pour Blas, Beye se tourne vers Paris pour son remplaçant ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Haise soutenu à Nice, 2 options pour remplacer Gradit à Lens, Toulouse décimé avant l’OM

Par Laurent Hess
PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 
AS Monaco...

PSG : le groupe pour Monaco est tombé, 3 jeunes présents 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : gros coup de froid dans le dossier Endrick (Real Madrid) ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : avant le Mercato, Castro envoie un message cash aux Kita sur son avenir !

Par Bastien Aubert
Pedro et Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle pour Joshua Duffus ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre l'Athletic Bilbao.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : 4 renforts au Real Madrid, 2 petits nouveaux au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
De Zerbi et Abardonado à l'OM
Ligue 1...

OM : le successeur de De Zerbi est déjà identifié ! 

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Mercato...

OGC Nice : Haise attend ces 3 recrues en janvier

Par Bastien Aubert
Luis Castro dans les entrailles de la Beaujoire avant un match.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Castro sauvé par 4 recrues estampillées L1 cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : après Metz, Beye tape sur le RC Lens et l’OGC Nice pour glorifier son bilan 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : une énorme surprise pour remplacer Stassin ? 

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse : on sait si Aguerd sera titulaire, deux cadres écartés ?

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
AS Monaco...

PSG : nouveau coup dur pour Dembélé avant Monaco !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !
ASSE...

ASSE Mercato : Stuttgart fonce sur Lucas Stassin, son père applaudit !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet