ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?

L’ASSE part grandissime favori contre l’US Ecotay-Moingt ce soir en Coupe de France. Les Verts ne doivent pas se louper face à un adversaire nettement inférieur. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess mettent en garde deux d’entre eux.

Brice Maubleu

« Ce soir, Brice Maubleu joue sa crédibilité. Remplaçant de Gautier Larsonneur, le gardien de l’ASSE est attendu au tournant après sa grosse erreur au tour précédent, où il avait provoqué un penalty sur une sortie totalement mal maîtrisée. Si Erik Horneland l’a publiquement dédouané en public, les supporters stéphanois n’ont pas oublié. Et ils ne sont pas dupes.

À quelques mois de la fin de son contrat, Maubleu doit impérativement rassurer et prouver qu’il peut rester une option viable dans les buts. D’autant que l’ASSE explore déjà la piste d’un gardien scandinave pour le prochain mercato. En résumé, il n’a pas le droit à un nouveau faux pas, surtout face à une équipe de niveau inférieur où l’ASSE se doit d’éviter tout incident. J’attends même de lui qu’il se comporte en patron, sans quoi son avenir pourrait être définitivement scellé. »

Bastien AUBERT

« Old »

« Ecotay-Moingt, c’est le match idéal pour qu’Horneland donne du temps de jeu à ses remplaçants et j’espère qu’on aura l’occasion de voir El Jamali, Eymard, Gadegbeku et pourquoi pas Stojkovic, histoire de mieux évaluer leurs capacités à s’installer dans l’équipe, de voir ce qu’ils ont dans le ventre. C’est aussi une belle occasion de leur permettre de prendre plus de repères dans le Chaudron. Mais s’il y a un joueur qui jouera un peu plus gros que les autres ce soir, je pense que c’est Ben Old. A 23 ans, l’ailier néo-zélandais devrait débuter la rencontre. Un luxe pour lui puisqu’il ne compte que 2 titularisations cette saison. En 24 matchs depuis son arrivée à l’ASSE, le Kiwi n’affiche qu’1 but et 1 passe décisive à son compteur. Freiné par une opération des croisés, il tarde à s’imposer, y compris en Ligue 2, ce qui peut générer certains doutes sur son véritable niveau. Souhaitons lui de les lever, et de montrer qu’il est nettement au dessus de joueurs amateurs. »

Laurent HESS