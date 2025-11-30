Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »
Laurent Hess
30 novembre 2025

L’ASSE a facilement disposé des voisins d’Ecotay-Moingt (11-1) en Coupe de France, emmenée par le duo Cardona-Old. Malgré la faiblesse de l’adversaire, il y a quelques enseignements à tirer de ce festival offensif.

C’était une belle fête populaire. Avant et après la rencontre, et même pendant le match entre l’ASSE et Ecotay-Moingt, club ligérien de R3, il y a eu de jolis moments de partage, et on peut féliciter les Verts d’avoir vraiment bien fait les choses pour accueillir leurs voisins. Les joueurs d’Ecotay-Moingt se rappelleront d’avoir eu l’honneur de jouer dans le Chaudron, devant 26 000 spectateurs, face à leur club de cœur. Et Jules Vial en a profité pour inscrire le but de sa vie, d’un splendide coup franc que Brice Maubleu n’a pu qu’effleurer. Ce but a été fêté en grandes pompes par les joueurs amateurs, leurs supporters et tout le stade. Jamais un but inscrit par les adversaires de l’ASSE n’aura suscité autant d’élan chez les supporters verts !

Old a marqué des points, El Jamal aussi

Evidemment, il est difficile de retirer des enseignements de la rencontre vu l’écart de niveau entre les deux équipes. Mais de ce festival offensif, on retiendra quand même le quadruplé de Ben Old, les cinq passes décisives d’Irvin Cardona, le doublé du jeune El Jamali, le bon match d’Eymard et la première mi-temps de Miladinovic, vraiment à l’aise dans un rôle de sentinelle. Il y a eu de jolis mouvements, une fluidité dans le jeu, un très bon état d’esprit, ce qui a permis à l’ASSE de mener 7-0 à la mi-temps. On aurait presque dit le Nice-ASSE (8-0) de la saison passée… Ce récital pourrait peut-être profiter à Old, El Jamali voire à Eymard, pour « gratter » un peu plus de temps de jeu. Mais ce que l’on peut aussi retenir de ce match, ce sont les vingt premières minutes vraiment indigestes de Ferreira, encore une fois incroyablement emprunté avant d’inscrire un but et de délivrer une passe décisive, et la sortie de Nadé en grimaçant. Pilier de la défense verte depuis le début de la saison, le robuste gaucher est le défenseur le plus utilisé et il était fragilisé depuis quelques semaines. Cela n’a pas empêché Horneland de l’aligner. Une preuve de sa confiance en lui, mais aussi de sa confiance beaucoup plus limitée envers les autres. Vu l’écart de niveau, Pedro ou Appiah auraient pu faire le boulot, ce qui aurait permis à Nadé de souffler. Ecotay-Moingt était aussi l’occasion idéale de voir Stojkovic débuter. Mais le jeune serbe est tellement peu à son affaire depuis son arrivée qu’Horneland a préféré assurer le coup avant de le faire entrer. »

ASSELigue 2
#A la une#coupe de france

