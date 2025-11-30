Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !

En grande difficulté en Premier League et en Ligue des champions, Liverpool voudrait se servir au PSG et au Real Madrid…

Liverpool traverse une grosse crise. L’avenir d’Arne Slot ne tient plus qu’à un fil et les patrons des Reds ont déjà commencé à activer des plans B… et même un plan fantasmé. Selon The Sun, Liverpool rêve en effet de Luis Enrique. Le coach du PSG, artisan d’un jeu ambitieux et d’un projet séduisant, serait la priorité absolue des têtes pensantes d’Anfield. Le journal anglais affirme que les Reds suivent l’Espagnol depuis longtemps, convaincus qu’il incarne le profil parfait pour ouvrir un nouveau cycle.

Tchouaméni et Camavinga dans le viseur des Reds

Mais ce n’est pas tout. Selon Football Insider, Liverpool cible aussi Vitinha et serait prêt à mettre le paquet pour détourner Vitinha du PSG. Avant d’avancer sur cette opération, Liverpool devrait toutefois vendre Mohamed Salah, convoité en Arabie saoudite. Le dossier Vitinha dépendrait en effet de cette grosse vente. Et en plan B de Vitinha, les Reds auraient deux joueurs du Real Madrid en vue : les internationaux français Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Selon E-Noticies, Liverpool craque pour Tchouameni mais considère Camavinga comme une cible plus réaliste. A suivre…