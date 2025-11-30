ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !

ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !
Laurent Hess
30 novembre 2025

L’ASSE a atomisé les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1) samedi soir en Coupe de France. Bien qu’il ait inscrit un but et délivré une passe décisive, Joao Ferreira a livré un début de match indigeste. Pas vraiment une première pour lui…

Acheté 3 M€ à Watford par l’ASSE l’été dernier, Joao Ferreira tarde à convaincre depuis son arrivée dans le Forez. Le latéral droit portugais avait plutôt bien débuté sa saison avec une passe décisive pour ses débuts à Geoffroy-Guichard contre Rodez (4-0). Mais depuis, il marque le pas et ne rassure absolument pas. Devenu papa il y a un mois, l’ancien joueur de Braga et de l’Udinese avait notamment été en grande difficulté lors de la défaite de l’ASSE au Red Star (1-2), en ratant complètement son entame de match.

5/10 pour Ferreira dans tous les médias malgré son but et sa passe décisive

Absent quinze jours à cause d’une blessure, Ferreira avait été peu convaincant le week-end dernier contre Nancy (2-1). Et hier, contre les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), Ferreira a été crédité d’un 5 /10 dans But !, sur Le Progrès et sur le site Evect. Soit à chaque fois la moins bonne note chez les joueurs de l’ASSE qui ont disputé la première mi-temps. Le Portugais a pourtant délivré une passe décisive et inscrit un but. Mais ce qui explique sa note, c’est son entame de match très compliquée. Dès la 1ère minute, sur sa première intervention, le latéral droit de l’ASSE a mal contrôlé un ballon qu’il a laissé filer en touche. A la 3e minute, il s’est signalé par une hésitation défensive, sur la première offensive d’Ecotay-Moingt. A la 4e minute, il s’est signalé par une passe trop molle, interceptée par les pensionnaires de R3. A la 7e minute, il a mal dosé une ouverture pour Ben Old. A la 9e minute, sur son premier débordement, il a envoyé son centre au 3e poteau. Et à la 21e minute, il n’est pas parvenu à contrôler une passe il est vrai un peu trop appuyée de Bernauer, ce qu’il n’a pas manqué de reprocher à son coéquipier. 20 minutes qui peuvent interpeler, encore plus vu le niveau de l’opposition.

ASSELigue 2
#A la une#FORME

Les plus lus

ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !
ASSE...

ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !

Par Laurent Hess
OM : Vermeeren, c’est quoi le problème ?
Ligue 1...

OM : Vermeeren, c’est quoi le problème ?

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l’ovation du Groupama (vidéo)
FC Nantes...

OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l’ovation du Groupama (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Thauvin glisse un message à Gradit et explique pourquoi le RCL est en tête de la L1
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin glisse un message à Gradit et explique pourquoi le RCL est en tête de la L1

Par Laurent Hess
Valentin Rongier (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?

Par Bastien Aubert
Geronimo Rulli (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Rulli et un autre titulaire lynchés par les supporters marseillais ! 

Par Bastien Aubert
RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !
Angers SCO...

RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !

Par Laurent Hess
FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer
FC Nantes...

FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer

Par Laurent Hess
OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !
Mercato...

OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !

Par Bastien Aubert
Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !
Liga...

Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !

Par Laurent Hess
OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi
Ligue 1...

OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !
Liga...

Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !
Ligue 1...

RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !

Par Laurent Hess
Jean-Philippe Krasso (Paris FC)
ASSE...

ASSE : avant le Mercato, l’ombre de Krasso revient planer sur Saint-Étienne 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Hansi Flick prêt à tout plaquer, la bombe est lâchée !

Par Bastien Aubert
Anis Hadj-Moussa (Feyenoord)
Mercato...

OM Mercato : le nouveau Mahrez prêt à débarquer, Paixao et le RC Lens en salivent déjà ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Habib Beye prêt à sauver la peau de Luis Castro au FC Nantes ?

Par Bastien Aubert
L'OM dépité après Toulouse
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Benatia repris de volée, un autre scandale arbitral voit le jour !

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Mercato...

RC Lens Mercato : l’OL avance sur une première recrue, Pierre Sage jubile ! 

Par Bastien Aubert
Les Verts tout sourire
ASSE...

ASSE : l’avenir des Verts en Coupe se jouera à Paris

Par Bastien Aubert
Balerdi et Emerson à l'OM
Ligue 1...

OM : catastrophe avant le LOSC, deux joueurs dont un titulaire déjà sur le carreau !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

Par Bastien Aubert
Dehmaine Tabibou (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un jeune titulaire écarté pour mauvais comportement en interne ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet