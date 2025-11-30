ASSE : même contre Ecotay-Moingt, une R3, Ferreira a souffert !

L’ASSE a atomisé les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1) samedi soir en Coupe de France. Bien qu’il ait inscrit un but et délivré une passe décisive, Joao Ferreira a livré un début de match indigeste. Pas vraiment une première pour lui…

Acheté 3 M€ à Watford par l’ASSE l’été dernier, Joao Ferreira tarde à convaincre depuis son arrivée dans le Forez. Le latéral droit portugais avait plutôt bien débuté sa saison avec une passe décisive pour ses débuts à Geoffroy-Guichard contre Rodez (4-0). Mais depuis, il marque le pas et ne rassure absolument pas. Devenu papa il y a un mois, l’ancien joueur de Braga et de l’Udinese avait notamment été en grande difficulté lors de la défaite de l’ASSE au Red Star (1-2), en ratant complètement son entame de match.

5/10 pour Ferreira dans tous les médias malgré son but et sa passe décisive

Absent quinze jours à cause d’une blessure, Ferreira avait été peu convaincant le week-end dernier contre Nancy (2-1). Et hier, contre les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1), Ferreira a été crédité d’un 5 /10 dans But !, sur Le Progrès et sur le site Evect. Soit à chaque fois la moins bonne note chez les joueurs de l’ASSE qui ont disputé la première mi-temps. Le Portugais a pourtant délivré une passe décisive et inscrit un but. Mais ce qui explique sa note, c’est son entame de match très compliquée. Dès la 1ère minute, sur sa première intervention, le latéral droit de l’ASSE a mal contrôlé un ballon qu’il a laissé filer en touche. A la 3e minute, il s’est signalé par une hésitation défensive, sur la première offensive d’Ecotay-Moingt. A la 4e minute, il s’est signalé par une passe trop molle, interceptée par les pensionnaires de R3. A la 7e minute, il a mal dosé une ouverture pour Ben Old. A la 9e minute, sur son premier débordement, il a envoyé son centre au 3e poteau. Et à la 21e minute, il n’est pas parvenu à contrôler une passe il est vrai un peu trop appuyée de Bernauer, ce qu’il n’a pas manqué de reprocher à son coéquipier. 20 minutes qui peuvent interpeler, encore plus vu le niveau de l’opposition.