Avec une prestation collective digne des grandes soirées, Dunkerque s’est imposé 5-0 à l’extérieur face à Abbeville, alignant un septième match sans défaite toutes compétitions confondues. Une démonstration de force signée malgré dix absents majeurs, qui place le club nordiste dans une dynamique éclatante à quelques jours de la réception très attendue de Saint-Étienne dans un stade Marcel-Tribut déjà plein à craquer.

Une démonstration malgré dix absents

Qui aurait parié sur une telle aisance ? Privée de dix éléments, dont Sanganté, Massock, Abner, Eguaras côté infirmerie, mais aussi Sylvestre, Sasso, Niflore (ménagés) et les suspendus Yassine et Sekongo, l’USLD n’a pas tremblé sur la pelouse détrempée d’Abbeville. Dès les premières minutes, la volonté de s’imposer était palpable : ce sont les jeunes qui ont donné le ton avec l’ouverture du score de Seha, seulement 18 ans, avant que Robinet ne signe un doublé express et que Bardeli vienne inscrire un but. À la pause, à 4-0, la gestion a été parfaite avec la sortie de Robinet et Bardeli, ménagés face à l’engagement souvent appuyé des locaux.

Les jeunes font la différence

Dunkerque n’aurait pas pu rêver meilleur symbole de son état d’esprit : la jeunesse à l’honneur et une efficacité redoutable. En seconde période, c’est Diop, 19 ans et qui n’avait jusque-là disputé qu’une poignée de minutes en Ligue 2, qui a conclu la soirée par le cinquième but. Ce choix fort de lancer et de responsabiliser les jeunes du centre de formation porte ses fruits, et démontre la profondeur d’effectif du club malgré les nombreux absents.

Invincibilité à préserver contre Saint-Étienne

Cette solide victoire confirme la dynamique positive des Nordistes : sept rencontres sans la moindre défaite, dont cinq en championnat, et une confiance au zénith. L’USLD s’apprête désormais à accueillir Saint-Étienne samedi prochain, dans un Marcel-Tribut prêt à vibrer à guichets fermés. L’attente monte aigue chez les supporters, dans l’espoir de voir cette invincibilité durer et de prolonger la folle série d’un collectif qui avance, soudé, vers de nouveaux sommets. Face à l’ASSE, Dunkerque veut continuer d’écrire une histoire enthousiasmante et prouver que la relève et le caractère comptent tout autant que l’expérience.