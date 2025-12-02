ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

L’avenir de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili devrait encore animer le Mercato de l’ASSE cet hiver. Kilmer Sports avait retenu les deux joueurs l’été dernier. Doit-il leur ouvrir la porte en janvier ? C’est notre débat…

Oui

« Stassin et Davitashvili ont été les deux meilleurs attaquants de l’ASSE la saison passée et c’était un signe fort de l’ambition de Kilmer Sports de les conserver malgré la relégation en Ligue 2. Maintenant, je pense que le groupe nord-américain doit revoir sa copie et leur ouvrir la porte en cas d’offres intéressantes cet hiver. J’avais déjà le même point de vue cet été, car je considère qu’il n’est jamais bon de garder un joueur contre sa volonté. On l’a vu avec Ekwah, mais ne le voit-on pas aussi avec Stassin et Davitashvili ?

Cet automne, Stassin a fait du bien à son retour de blessure, il a inscrit 4 buts. Mais cela fait deux mois qu’il ne marque plus et voilà qu’une blessure le tient éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année… Avec l’émergence de Duffus, la présence de N’Guessan et la possibilité de repositionner Cardona en 9, voire de recruter un nouvel avant-centre en janvier, je ne pense pas qu’il serait opportun de retenir plus longtemps Stassin. En cas d’offre du Paris FC, par exemple, je n’hésiterais pas une seconde à l’échanger avec Krasso (plus une somme d’argent évidemment). Quant à Davitashvili, tout dépendra des offres aussi. Mais Ben Old vient de montrer de bonnes choses avec son quadruplé en Coupe de France, certes contre une R3. Et les stats ne plaident pas vraiment en faveur du Géorgien, qui a le plus mauvais ratio titularisations-points de l’ASSE cette saison, juste devant Stassin… »

Laurent HESS

« KILMER N’EST PAS DU GENRE À SE DÉJUGER »

« L’ASSE doit rester prudente avec Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili et ne pas céder à la tentation de les laisser partir cet hiver. Même si des offres juteuses sont déjà évoquées, je vois mal Kilmer Sports avoir résisté pour les conserver cet été puis se déjuger et hiver… Le Belge, malgré quelques passages à vide, reste de plus un joueur prometteur capable de faire la différence dans la seconde partie de saison si Eirik Horneland parvient à lui offrir un rôle clair et régulier.

Le Géorgien, peut-être le plus technique des Verts, possède une telle capacité à dynamiser le jeu offensif qu’il serait risqué de le perdre prématurément. On l’a à Montpellier, avec un doublé, il est capable de faire gagner un match presqu’à lui tout seul… Libérer en janvier ces deux joueurs priverait donc l’ASSE de solutions précieuses alors que l’équipe doit consolider son collectif et préparer une progressive montée en puissance pour atteindre ses objectifs de remontée en L1. Autre détail important : même si la tentation de faire une belle double plus-value sera là, KSV a-t-il un besoin impérieux de vendre ? »

Bastien AUBERT