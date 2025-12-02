Débarqué en provenance du PSG cet été, Gianluigi Donnarumma (26 ans) n’a pas mis longtemps à bouleverser la hiérarchie à Manchester City. Et cela ne plaît pas vraiment à tout le monde…

Après dix apparitions en Premier League, Gianluigi Donnarumma s’est rapidement imposé comme le nouveau numéro un. Sa taille, sa réputation et son palmarès européen lui ont ouvert les portes de l’équipe type de Guardiola dès les premiers matchs. Mais le géant italien collectionne déjà les avertissements : quatre cartons jaunes, dont trois pour contestation et un pour gain de temps, en à peine dix journées.

Il n’est plus qu’à un avertissement de devenir le premier gardien suspendu pour accumulation de cinq cartons jaunes dans l’histoire de la Premier League. Un record peu glorieux qui inquiète son entraîneur, à l’heure où Manchester City s’apprête à défier Fulham. Son coach évite d’en faire des tonnes, mais la réalité est là : City marche sur un fil dans la gestion disciplinaire de sa star entre les poteaux.

La nouvelle hiérarchie bouscule l’avenir de Trafford et Ortega

En parallèle de l’installation de Donnarumma, James Trafford se retrouve relégué au rang de doublure malgré un transfert à 30 millions d’euros et six matches disputés toutes compétitions confondues (7 buts encaissés, 2 clean sheets). Ambitieux, l’Anglais rêve de prendre part à la Coupe du Monde 2026 et commence ouvertement à envisager une porte de sortie cet hiver.

Les rumeurs de départ s’amplifient, Newcastle apparaissant comme une possible destination pour Trafford, qui mise sur le temps de jeu pour convaincre les sélectionneurs et décrocher son billet pour le Mondial. Ce contexte entretient une pression permanente chez les gardiens remplaçants, loin d’être satisfaits de leurs rôles.

La situation est encore plus délicate pour Stefan Ortega, passé du statut de doublure d’Ederson à celui de numéro quatre dans la hiérarchie, désormais derrière Marcus Bettinelli. Le portier allemand n’est même plus convoqué les jours de match et ne cache plus son souhait de changer d’air, comme l’illustre les enjeux autour du départ de Stefan Ortega de Manchester City.

City face à un dilemme : suspense autour de la gestion des gardiens

Pour Guardiola, la gestion du vestiaire devient un vrai casse-tête. La spirale d’insatisfactions grandit alors que les échéances s’enchaînent. Un faux-pas disciplinaire de Donnarumma pourrait déjà propulser Trafford au poste de titulaire, fragilisant un collectif où la confiance se construit difficilement.

L’ambiance autour des cages n’a plus rien de serein, surtout après le départ d’Ederson lors du mercato. Ce mouvement a laissé place à une concurrence exacerbée, chacun surveillant la moindre erreur de l’autre, dans une atmosphère de vigilance permanente.

À la veille d’affronter Fulham, City n’a jamais semblé aussi incertain sur l’identité de son gardien à moyen terme. Suspense, tensions et ambitions individuelles rythment les séances d’entraînement, une situation que l’on décrypte dans Stefan Ortega prêt à quitter Manchester City cet hiver.

Autant dire que les prochains jours pourraient achever de rebattre toutes les cartes au sein de la cage mancunienne. L’histoire ne fait que commencer pour Donnarumma… et pour ceux qui rêvent de reprendre la lumière à Manchester City.