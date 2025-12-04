Pierre Sage a tenu sa conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du RC Lens à Nantes de la 15e journée de Ligue 1 (17h).

Pierre Sage a pris la parole en conférence de presse à deux jours du match de la 15e journée de Ligue 1 face au FC Nantes (samedi, 17h). L’occasion pour l’entraîneur du RC Lens de faire le point sur la santé de ses joueurs et sur les dossiers chauds du mercato.

« Gradit a le sourire »

Tout d’abord, une bonne nouvelle pour les supporters du RC Lens : « Jonathan Gradit a été opéré, tout s’est bien passé. Il va commencer les soins, il a le sourire », a expliqué Sage. Le défenseur central, touché récemment, pourra suivre sa rééducation dans les meilleures conditions, un signal positif pour l’équipe. En revanche, d’autres absences pèsent sur l’effectif : « Jhoanner Chavez s’est blessé à la cuisse, il ne sera pas dispo. Adrien Thomasson et Morgan Guilavogui sont suspendus », a précisé Sage. Autant de joueurs clés qui manqueront face à Nantes, compliquant la tâche du RC Lens pour ce déplacement délicat à la Beaujoire.

Sage confirme le départ de Machado à Nantes

Côté mercato, Sage a confirmé un mouvement important : « Deiver Machado est en instance de départ. » Le piston, déjà courtisé cet été, va rejoindre le FC Nantes… prochain adversaire des Sang et Or. Une information qui confirme que le RC Lens va devoir gérer simultanément la compétition et la rotation de son effectif en espérant repartir avec un résultat positif de la Beaujoire pour affirmer son nouveau statut de leader de Ligue 1.