PSG : la guerre des goals embrase le vestiaire parisien !

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire parisien…

Blessé à Monaco, à la cheville, suite au vilain tacle de Lamine Camara, Lucas Chevalier sera forfait demain pour affronter Rennes, laissant à Matvey Safonov la possibilité de jouer, lui qui n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG alors qu’il il avait déjà pris part à 6 matchs la saison passée à ce stade de la saison.

Chevalier critiqué par ses coéquipiers du PSG

L’Equipe consacre un article sur le sujet et d’après ses informations, les prestations en demi-teinte de Chevalier ont soulevé un débat au sein du vestiaire du PSG. «En interne, ces dernières semaines, certains s’interrogeaient sur la pertinence de maintenir Chevalier coûte que coûte», écrit le quotidien. L’idée d’une rotation entre les deux concurrents aurait été posée, une idée vite écartée par Luis Enrique. Chevalier garde pour l’heure la confiance de l’Espagnol, à l’origine directe de son arrivée. Mais il apprécierait aussi beaucoup Renato Marin, considéré comme un futur grand gardien…