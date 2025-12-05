ASSE : Horneland a flashé sur 5 joueurs !

Avant le déplacement de l’ASSE à Dunkerque samedi en Ligue 2, Eirik Horneland a distribué les bons points après la large victoire des Verts contre Ecotay-Moingt (11-1) en Coupe de France.

La Ligue 2 reprend ses droits ce week-end avec pour l’ASSEun déplacement samedi soir à Dunkerque, où près de 5 000 spectateurs sont attendus. En conférence de presse jeudi, à L’Etrat, Eirik Horneland a distribué les bons points après la large victoire de l’ASSE contre Ecotay-Moingt (11-1) en Coupe de France.

Contre Ecotay, il a apprécié la prestations de trois de ses remplaçants

Comme on pouvait l’imaginer, le Norvégien a mis en évidence les prestations de Ben Old, auteur de 4 buts, et d’Irvin Cardona, qui a distillé 5 passes décisives face aux pensionnaires de R3. Mais le coach de l’ASSE a aussi mis en avant d’autres éléments plus habitués au banc… « Je pense que nous avons appris sur notre effectif, sur la profondeur de banc dont on dispose, notamment avec Ben Old qui a marqué quatre buts, Miladinovic qui a fait un très bon match aussi, comme Cardona qui s’est beaucoup montré, a glissé Horneland. Cela a permis de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs. » Et à lui d’ajouter… « J’ai été impressionné par les performances de Ben Old, Nadir El Jamali, Paul Eymard ou encore Igor Miladinovic qui ont fait un très bon match. Irvin (Cardona) a été très actif sur cette rencontre. On a montré beaucoup de qualité, on a pu faire nos cinq changements à la mi-temps pour donner du temps de jeu à de nombreux joueurs. On a pu marquer onze buts même si je ne suis pas très content du but concédé. »