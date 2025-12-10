Les Green Angels ont publié un communiqué après que des violences policières aient fait au moins une vingtaine de blessés, samedi, à l’issue du match entre Dunkerque et l’ASSE (1-0).

Dans le collimateur du ministère de l’Intérieur depuis plus d’un an, les Green Angels ont été menacés de dissolution. Ils ont réussi à éviter la sentence mais se sont faits remarquer il y a plus d’un mois lors du déplacement à Troyes (3-2), où une bagarre les a opposés aux Magic Fans dans le parcage du stade de l’Aube. Ce mercredi, ils sont à nouveau sous les projecteurs mais, cette fois, c’est parce que ce sont eux qui ont subi des violences ! Dans un communiqué, ils expliquent que les forces de l’ordre les ont agressés à la fin du match à Dunkerque (0-1) samedi.

Un supporter stéphanois en soins intensifs

« À la fin du match, les forces de l’ordre ont reçu l’ordre de charger, dans un espace réduit, alors qu’aucun supporter ne leur était hostile. Pendant de longues minutes, nous avons subi un déchaînement de pratiques illégales et dangereuses : coups de matraque à la tête, tirs de flash-ball à bout portant et au-dessus de la ceinture, et gazage de supporters, dont de nombreuses femmes, restées en retrait contre un mur. » Les Green Angels assurent qu’il y a une vingtaine de blessés, certains souffrant de fractures, d’autres de commotions cérébrales. Un jeune homme serait même en soins intensifs dans le Nord « après avoir souffert d’une hémorragie interne au rein liée à un tir de LBD ».

Soutenus par l’AS Saint-Etienne, qui a également publié un communiqué, les Green Angels ont demandé l’ouverture d’une enquête. Ils ont été entendus car, selon Poteaux Carrés, la préfecture du Nord va faire la lumière sur ces agissements. D’après L’Equipe, c’est un étendard brandi par un supporter stéphanois pendant la partie qui aurait mis le feu aux poudres. Cet énième incident met une fois de plus en lumière le fossé qui s’est creusé entre les supporters de football et les autorités…