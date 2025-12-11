À LA UNE DU 11 DéC 2025
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
[20:20]OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !
[20:00]FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !
[19:40]OM Mercato : un ancien flop de Longoria a deux cadors de Serie A à ses pieds !
[19:20]Real Madrid : Xabi Alonso jouera sa tête contre Alaves, Jürgen Klopp dans les starting blocks !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 21:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Lors de sa conférence de presse du jour, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland a gindiqué qu’il allait installer Ben Old à un nouveau poste.

Eirik Horneland est confronté à une cascade de blessures pour le prochain match de l’ASSE contre Bastia, et pour celui en Coupe de France qui suivra, à Nice. Alors que Stassin et Boakye feront leur retour, le Norvégien l’a indiqué ce jeudi en conférence de presse : Lamba est forfait jusqu’en 2026 et c’est également le cas de Ferreira, Annan, Traoré, Duffus et Moueffek. Eymard est également forfait contre Bastia alors que Cardona et Boakye sont incertains.

Horneland croit en Ben Old au poste de latéral gauche

Cette hécatombe profitera notamment à Ben Old, dépeint par Maxime Bernauer comme le « chouchou » d’Horneland. Entré en jeu à Dunkerque (0-1) au poste de latéral gauche, l’ailier néo-zélandais a en effet convaincu le technicien norvégien. « Je suis très content de l’entrée de Ben, a-t-il expliqué. Il a beaucoup apporté et je suis sûr qu’il a un grand avenir à ce poste. J’ai vu son potentiel. Il doit travailler l’aspect défensif mais cela ne m’inquiète pas car c’est un grand professionnel, un gros travailleur. Il jouera à ce poste contre Bastia. J’ai envie de le voir réussir. Il est polyvalent. Il a les qualités et le volume, la vitesse, pour jouer au poste de latéral. » Horneland a également expliqué qu’il voulait que Ben Opld reste à l’ASSE, lui qui avait été susceptible d’être prêté l’été dernier. « J’espère qu’il va rester. Il a les valeurs, l’éthique et le niveau pour s’imposer ici. Et je le sens très attaché au club. »

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot