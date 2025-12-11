ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !

Lors de sa conférence de presse du jour, l’entraîneur de l’ASSE Eirik Horneland a gindiqué qu’il allait installer Ben Old à un nouveau poste.

Eirik Horneland est confronté à une cascade de blessures pour le prochain match de l’ASSE contre Bastia, et pour celui en Coupe de France qui suivra, à Nice. Alors que Stassin et Boakye feront leur retour, le Norvégien l’a indiqué ce jeudi en conférence de presse : Lamba est forfait jusqu’en 2026 et c’est également le cas de Ferreira, Annan, Traoré, Duffus et Moueffek. Eymard est également forfait contre Bastia alors que Cardona et Boakye sont incertains.

Horneland croit en Ben Old au poste de latéral gauche

Cette hécatombe profitera notamment à Ben Old, dépeint par Maxime Bernauer comme le « chouchou » d’Horneland. Entré en jeu à Dunkerque (0-1) au poste de latéral gauche, l’ailier néo-zélandais a en effet convaincu le technicien norvégien. « Je suis très content de l’entrée de Ben, a-t-il expliqué. Il a beaucoup apporté et je suis sûr qu’il a un grand avenir à ce poste. J’ai vu son potentiel. Il doit travailler l’aspect défensif mais cela ne m’inquiète pas car c’est un grand professionnel, un gros travailleur. Il jouera à ce poste contre Bastia. J’ai envie de le voir réussir. Il est polyvalent. Il a les qualités et le volume, la vitesse, pour jouer au poste de latéral. » Horneland a également expliqué qu’il voulait que Ben Opld reste à l’ASSE, lui qui avait été susceptible d’être prêté l’été dernier. « J’espère qu’il va rester. Il a les valeurs, l’éthique et le niveau pour s’imposer ici. Et je le sens très attaché au club. »