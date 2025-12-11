RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Deux bonnes nouvelles viennent de tomber ce jeudi au RC Lens…

Le vestiaire lensois avait été secoué par la lourde blessure de Jonathan Gradit, victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, peu après avoir fêté ses 33 ans. Depuis, l’ancien caennais a été opéré et il a envoyé un message fort sur ses réseaux : « C’est difficile à accepter, mais ça fait partie de ma vie : tomber… pour mieux me relever. Ce n’est pas la chute qui définit un homme, mais la manière dont il se redresse. Et faites-moi confiance : je reviendrai encore plus fort. » Un message qui en disait long sur sa motivation.

Gradit à la Gaillette, Fofana rempile

Ce jeudi, Gradit a franchi une première étape dans sa rééducation, comme l’explique le RCL : « De retour à La Gaillette Gervais Martel après quelques jours de convalescence, Jonathan Gradit entame une phase d’entretien physique précédant un long processus de rééducation ». A noter également que d’après L’Equipe, le RC Lens a prolongé pour deux saisons son jeune attaquant Rayan Fofana. « Lens menait des négociations pour prolonger son attaquant Rayan Fofana (19 ans), apparu douze fois cette saison en L1 (2 buts, 1 passe décisive) et perçu à son poste comme un talent solide. Le club artésien et le jeune espoir sont parvenus ces derniers jours à un accord. Fofana a prolongé de deux ans son contrat. Et est désormais lié avec Lens, club qu’il avait rejoint en 2019 à l’âge de 13 ans, jusqu’en 2029. »