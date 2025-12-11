RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !

À LA UNE DU 11 DéC 2025
Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 17:00
Deux bonnes nouvelles viennent de tomber ce jeudi au RC Lens…

Le vestiaire lensois avait été secoué par la lourde blessure de Jonathan Gradit, victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, peu après avoir fêté ses 33 ans. Depuis, l’ancien caennais a été opéré et il a envoyé un message fort sur ses réseaux : « C’est difficile à accepter, mais ça fait partie de ma vie : tomber… pour mieux me relever. Ce n’est pas la chute qui définit un homme, mais la manière dont il se redresse. Et faites-moi confiance : je reviendrai encore plus fort. » Un message qui en disait long sur sa motivation.

Gradit à la Gaillette, Fofana rempile

Ce jeudi, Gradit a franchi une première étape dans sa rééducation, comme l’explique le RCL : « De retour à La Gaillette Gervais Martel après quelques jours de convalescence, Jonathan Gradit entame une phase d’entretien physique précédant un long processus de rééducation ». A noter également que d’après L’Equipe, le RC Lens a prolongé pour deux saisons son jeune attaquant Rayan Fofana. « Lens menait des négociations pour prolonger son attaquant Rayan Fofana (19 ans), apparu douze fois cette saison en L1 (2 buts, 1 passe décisive) et perçu à son poste comme un talent solide. Le club artésien et le jeune espoir sont parvenus ces derniers jours à un accord. Fofana a prolongé de deux ans son contrat. Et est désormais lié avec Lens, club qu’il avait rejoint en 2019 à l’âge de 13 ans, jusqu’en 2029. »

