ASSE : Ben Old latéral gauche, le pari d’Horneland fait débat

Le coach de l’ASSE Eirik Horneland compte installer Ben Old au poste de latéral gauche. Bonne idée ou pas ? C’est notre débat…

« Ça peut le faire… surtout contre Bastia »

« Ben Old est barré par Davitashvili, Boakye et Cardona à son poste d’ailier, et Horneland n’a pas vraiment de latéral gauche dans son effectif hormis Annan. Bernauer a dépanné, plutôt bien, mais avec l’absence de Lamba et le jeune Pédro qui est incertain samedi contre Bastia, l’option Ben Old a du sens, surtout que Maçon manque de rythme et n’entre plus dans les plans. Ben Old a montré de bonnes choses à ce poste à Dunkerque. Il est rapide, il combine bien. Et techniquement, c’est autre chose qu’Annan… Contre la lanterne rouge corse, je trouve que c’est une bonne option car l’ASSE devrait dominer.

Après, sur la durée, j’ai quand même plus de doutes qu’Horneland qui estime que Old a un brillant avenir en tant que latéral gauche. Défensivement, le Kiwi risque tout de même d’être en difficulté. C’est un poids plume. Il est certes volontaire, travailleur, mais fera-t-il le poids ? L’expérience se tente. Lizarazu, Trémoulinas, voire Tabanou, plusieurs ailiers reconvertis ont été capables de belles choses au poste de latéral gauche. Alors après tout, pourquoi pas ? »

Laurent HESS

« Vraiment convaincu par cette option »

« Je ne suis pas vraiment convaincu par cette option. La première interrogation, elle concerne évidemment la capacité de Ben Old à défendre. Offensivement, je pense qu’il n’y a pas trop de doutes à avoir, mais quand on voit les marées qu’Annan et Ferreira se sont prises cette saison, on se dit que l’ASSE doit quand même compter sur des latéraux qui doivent être très disciplinés défensivement. Et ce n’est pas la qualité principale de Ben Old, évidemment.

Après, comme l’a dit Laurent, plusieurs joueurs ont été reconvertis à d’autres postes, et ça a pu bien se passer. Et puis c’est une solution qui resterait temporaire. Je ne sais pas ce qui serait le mieux entre le choix expérimental avec Old ou bien l’option Yvann Maçon, même s’il manque de rythme. J’ai quand même hâte de voir la prestation du Néo-Zélandais, mais c’est évident que je préfèrerais le voir en attaque ».

William TERTRIN