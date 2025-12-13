PSG Mercato : Luis Enrique appelle à l’aide, une recrue à prix d’or l’attend l’été prochain

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Alors que le mercato d’hiver approche, Luis Enrique accentue la pression sur la direction du PSG pour frapper un grand coup sur le marché. Mais en vue de l’été prochain, une cible émerge déjà avec Michael Olise, révélation du Bayern Munich, estimé à plus de 100 millions d’euros.

Olise, la pépite qui affole le mercato européen

À 24 ans, Michael Olise explose tous les compteurs avec le Bayern Munich. Arrivé à l’été 2024 de Crystal Palace, l’ailier français régale : 29 buts et 37 passes décisives en 78 matchs avec le club allemand. Engagé jusqu’en 2029, Olise attire les regards de tout le continent grâce à sa régularité et son impact dans les grands matches.

Olise n’a pas attendu pour s’imposer de l’autre côté du Rhin. Sur cette saison, il est omniprésent et totalise 9 buts et 14 passes décisives. Son palmarès s’est déjà enrichi d’un sacre en Bundesliga et d’une Supercoupe. De plus, ses performances en équipe de France parlent également pour lui, avec la Coupe du Monde en ligne de mire l’été prochain.

Le PSG prêt à rivaliser pour s’offrir Olise

Face à une concurrence féroce d’Arsenal, Liverpool et d’un géant espagnol, le PSG n’a pas le droit à l’erreur. Selon la presse allemande, le prix à payer pourrait dépasser la barre des 100 millions d’euros. Paris joue sur sa puissance financière et la volonté affichée de son entraîneur pour essayer de séduire Olise, mais le tempo du mercato s’annonce crucial pour éviter de se faire devancer.

Luis Enrique demande de l’aide aux journalistes

En conférence de presse avant de jouer Metz ce week-end, Luis Enrique a relancé ses récents propos sur le mercato avec un nouveau message limpide : il est toujours ouvert à du mouvement cet hiver : « Nous sommes ouverts comme d’habitude, on a une très bonne direction sportive qui analyse. Il y a des blessures, on a confiance dans les titis, mais ce n’est pas facile de signer un joueur dans ce mercato. Si tu connais des joueurs intéressants et moins chers, je suis prêt à t’écouter. On analyse, nous savons où nous voulons aller. On est confiant et on est ouvert comme d’habitude ».

Un joueur du calibre d’Olise incarnerait la nouvelle dynamique souhaitée pour le projet parisien, sans pour autant bouleverser l’équilibre du groupe. Mais compliqué d’imaginer ça dès cet hiver cependant.

Paris prêt à tout chambouler l’été prochain ?

L’offensive pour Olise pourrait donner un tout nouveau visage à l’attaque parisienne la saison prochaine. Mais une clause libératoire, la concurrence de Premier League et l’urgence d’agir compliquent le dossier. Le PSG se prépare à vivre un été brûlant, avec l’ambition de s’offrir un talent dont l’Europe rêve déjà. Mais chaque chose en son temps, car avant, il faudra bien préparer le mercato d’hiver.