Le PSG a un nouveau rêve pour son mercato estival : Michael Olise (23 ans). Star montante de l’équipe de France, le meneur de jeu du Bayern Munich suscite l’engouement des plus grands clubs européens. Liverpool et Chelsea sont déjà sur le coup, mais Paris semble décidé à s’immiscer sérieusement dans ce dossier XXL.

🟥 Rumeur

Brillant sous le maillot des Bleus, Michael Olise confirme qu’il attise déjà les convoitises. Notamment au PSG. Selon TBR Football, le nouveau meneur des Bleus a prouvé qu’il pouvait évoluer aussi bien sur l’aile droite qu’en numéro 10, une polyvalence qui séduit particulièrement Luis Enrique. Dans un secteur offensif où Paris cherche à diversifier ses profils depuis le départ de Kylian Mbappé, l’ancien joueur de Crystal Palace coche toutes les cases : vitesse, créativité, vision du jeu et capacité à faire la différence balle au pied.

Mais convaincre le Bayern Munich de s’en séparer sera une autre histoire. Arrivé en Bavière il y a seulement un an pour 55 millions d’euros, Michael Olise est sous contrat jusqu’en 2029. Autant dire que les dirigeants allemands n’ont aucune intention de le brader. Selon les estimations, il faudrait probablement dépasser la barre symbolique des 100 millions d’euros pour espérer l’arracher au Rekordmeister.

Une somme colossale, mais pas hors de portée pour le PSG, qui a déjà prouvé par le passé sa capacité à frapper fort sur le marché. La concurrence sera rude. Liverpool cherche un renfort technique au milieu offensif, Chelsea rêve de miser sur un nouveau joyau et d’autres cadors européens surveillent attentivement la situation. Mais l’intérêt du PSG est bien réel et désormais confirmé.