Equipe de France : le PSG et le Real Madrid unis face au staff de Deschamps ?

En rendant sa publique sa colère contre le staff de Didier Deschamps après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG espère rallier d’autres clubs à sa cause. Comme le Real Madrid…

Le soufflé n’est pas prêt de retomber entre le PSG et la FFF. Ce lundi, L’Equipe explique que le club de la capitale continue son pressing consistant à remettre en cause les méthodes du staff médical de l’équipe de France. Dans son viseur, le médecin en chef, Franck Le Gall, mais également le préparateur physique, Cyril Moine. Le club de la capitale a écrit à la FFF mais également à la FIFA, tout en faisant passer des messages via les journalistes proches du club.

Explication au sommet entre Diallo et al-Khelaïfi jeudi

Le but, selon L’Equipe, est de rallier d’autres clubs à sa cause. Et notamment le Real Madrid, qui compte plusieurs internationaux français dans ses rangs (Mbappé, Tchouaméni, Camavinga…). En 2022, le club espagnol s’était plaint ouvertement du traitement de Karim Benzema qui, blessé, avait finalement manqué la Coupe du monde. L’attaquant était resté avec les Bleus jusqu’au bout, espérant pouvoir être rétabli à temps mais il avait dû renoncer.

Le quotidien sportif explique que Nasser al-Khelaïfi et le président de la FFF, Philippe Diallo, auront l’occasion de s’expliquer ce jeudi lors du comité exécutif de l’UEFA à Tirana.