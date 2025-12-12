PSG Mercato : une offre XXL dans les tuyaux pour recruter un crack !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le PSG serait prêt à une petite folie pour attirer Michael Olise, l’attaquant international tricolore du Bayern Munich.

Michael Olise va-t-il quitter le Bayern Munich cet été ? La question se pose puisque l’ancien joueur de Crystal Palace aurait une clause libératoire dans son contrat qui court jusqu’en 2029 et que le Bayern cherche a tout prix à prolonger. Avec 9 buts et 14 passes décisives depuis le début de la saison, l’international français est très courtisé et d’après Kicker, le PSG est un candidat sérieux.

Des offres à plus de 100 M€ attendues pour Olise

Le média indique que des équipes anglaises préparent des offres à plus de 100 M€ pour l’été prochain. Le Paris Saint-Germain et un club espagnol suivrait également avec beaucoup d’attention le dossier. Arrivé l’été précédent en provenance de Crystal Palace, Michael Olise (23 ans) n’était pas forcément pressenti pour devenir une pièce maîtresse d’un géant européen. Pourtant, dès sa première saison au Bayern Munich, il a littéralement explosé les attentes, s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents du club bavarois. ur l’ensemble de la saison 2024-2025 toutes compétitions confondues, Olise affiche des chiffres qui parlent d’eux-mêmes :

17 buts en championnat

18 passes décisives en Bundesliga

5 buts + 2 passes décisives en Ligue des champions

Total environ 20 buts et ~23 passes décisives sur toute la saison (en incluant coupes et Champion’s League)

Grâce à ses performances, Olise a remporté aussi deux titres avec le Bayern :

Championnat d’Allemagne Bundesliga

Supercoupe d’Allemagne

Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 13 matchs de Bundesliga cette saison, Olise attire est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur d’Arsenal et Liverpool, ce qui pourrait compliquer les ambitions parisiennes. Si le prix reste abordable pour le PSG, le club devra agir vite pour devancer la concurrence. A suivre…