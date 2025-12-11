PSG Mercato : Luis Enrique fait une grosse annonce, le RC Lens et l’OM en panique totale

Après le nul du PSG contre Bilbao, Luis Enrique a profité de son conférence de presse pour faire une annonce mercato. De quoi inquiéter le RC Lens et l’OM, en lutte pour le titre en Ligue 1.

Au sortir d’un match nul frustrant sur la pelouse de Bilbao en Ligue des champions, Luis Enrique, entraîneur du PSG, n’a pas hésité à afficher une nouvelle ouverture en vue du mercato d’hiver. Malgré le manque d’efficacité offensive de ses joueurs face à Unai Simon, le technicien espagnol retient avant tout la performance collective et laisse entendre que des renforts pourraient rejoindre l’effectif parisien dès janvier.

Une nouvelle stratégie pour renforcer l’effectif dès janvier ?

Interrogé à chaud sur la possibilité d’un ou plusieurs renforts cet hiver, Luis Enrique s’est montré très clair : « Nous sommes ouverts à tout. » Conscient des besoins du groupe, il évoque un PSG prêt à saisir « quelques possibilités » pendant la fenêtre de janvier. Plutôt que de pointer du doigt les difficultés offensives observées à Bilbao, l’Espagnol insiste sur l’exigence de maintenir l’ambition à tous les niveaux et d’ajuster l’effectif si nécessaire. Un message nouveau, alors que l’été dernier, le club avait opté pour la stabilité.

Analyse de Luis Enrique après le nul à Bilbao

Le 0-0 ramené du pays basque a laissé un sentiment contrasté au sein du vestiaire parisien. Multipliant les occasions franches, les attaquants du PSG ont pourtant buté toute la soirée sur un Unai Simon exceptionnel, élu homme du match. Pour Luis Enrique, la prestation du gardien de l’Athletic résume la physionomie d’une rencontre intense et équilibrée. L’Espagnol refuse de parler d’inefficacité offensive, mettant en avant le mérite du portier basque et la solidité collective affichée par son équipe. « On aurait mérité de l’emporter », a-t-il déclaré, saluant l’état d’esprit et l’allant de ses jeunes attaquants.

Blessures, retours et absences : un effectif à adapter

Le choix d’élargir l’effectif parisien s’inscrit dans un contexte marqué par les pépins physiques. Désiré Doué, tout juste de retour de blessure, a refoulé les terrains mercredi, tandis qu’Achraf Hakimi poursuit sa rééducation et qu’Ousmane Dembélé était forfait pour cause de maladie. Cette gestion au jour le jour incite le staff à envisager des ajustements. Les scénarios récents, comme le calendrier de retour de Désiré Doué, pèsent sur la réflexion en vue du prochain mercato.

Changement d’approche cet hiver, Lens et l’OM sous pression

Le discours de Luis Enrique tranche avec la prudence affichée ces derniers mois. À l’intersaison, le PSG avait choisi la stabilité après son sacre européen, se limitant à quelques arrivées ciblées pour conserver l’ossature victorieuse. Cette volonté de bouger durant l’hiver marque donc un tournant et traduit l’ambition de continuer à jouer chaque compétition sur un rythme élevé.

Dans une Ligue 1 où le RC Lens est premier et que l’OM est en embuscade, le PSG est actuellement en position de chasseur, et son mercato d’hiver s’annonce XXL, de quoi mettre sous pression les Lensois et Marseillais qui espèrent rafler le titre de champion de France. Car, si Paris se met à accélérer, et en plus avec de nouvelles recrues de renom (Mohamed Salah ?), ça pourrait faire très mal.