En plus des prolongations attendues, le PSG n’affiche aucune urgence mais reste en embuscade pour recruter deux renforts au mercato hivernal.

Le mercato d’hiver approche, et une question brûle toutes les lèvres : le PSG va-t-il frapper fort dès janvier ? Interrogé dans After Paris, Fabrice Hawkins a levé une partie du mystère, et sa réponse laisse la porte grande ouverte à deux scénarios « coup de folie ».

Le premier, c’est celui qui fait saliver les supporters : un top joueur, un vrai, capable de faire grimper immédiatement le niveau de l’équipe. Pour le journaliste de RMC Sport, la position du club est limpide : « Le PSG peut-il être actif cet hiver ? Oui. Maintenant, est-ce qu’ils vont le faire ? C’est une autre question. Ce qu’on me dit au niveau de l’état-major du club, s’il y a une possibilité de faire un joueur comme Kvara, un top joueur qui va apporter un plus, ils ne vont pas se gêner. »

Deux options pour le PSG cet hiver

Paris ne cherchera pas à recruter pour recruter, mais si une opportunité XXL se présente, la direction est prête à bondir. Le second scénario, plus discret mais tout aussi stratégique, concerne un jeune à fort potentiel. « Une autre possibilité c’est un jeune à fort potentiel, qui va peut-être pas apporter tout de suite immédiatement dans l’effectif mais qui va être un joueur qu’ils vont acheter pour éviter qu’il aille ailleurs. Ça aussi c’est étudié par le PSG », explique Hawkins. Un pari sur l’avenir, une signature anticipée, une opération destinée à éviter la concurrence.

L’idée générale est claire : Paris reste attentif, sélectif et prêt à saisir tout renfort cohérent. « Globalement, ce qu’on me dit c’est que s’ils peuvent se renforcer avec des joueurs intéressants qui rentrent dans la grille salariale, ils le feront. Mais il n’y a pas une envie obsessionnelle de recruter à tout prix », poursuit le journaliste. Rendez-vous le 1er janvier pour savoir si Paris choisira la prudence ou l’audace.