Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !

Le latéral droit colombien de Crystal Palace a été interrogé sur son avenir. Et il a fait passer un message assez clair…

Elu meilleur joueur de Crystal Palace la saison passée, vainqueur de la Cup avec le club londonien, Daniel Muñoz brille depuis qu’il a rejoint la Premier League. Le latéral droit colombien est sous contrat avec les Eagles jusqu’en 2028, mais à 29 ans, son avenir pourrait bien passer rapidement par un club de plus grand standing. En effet, depuis quelques jours, son nom est lié au PSG, qui cherche à doubler le poste d’Achraf Hakimi, sur le flanc actuellement, et au FC Barcelone, où Eric Garcia tarde à prolonger.

Il rêve de rejoindre le PSG, le Barça, le Real ou MU

Depuis la Colombie, Daniel Muñoz a évoqué ces rumeurs. «On parle beaucoup de différents clubs, a-t-il expliqué. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United, et je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale.» Le message est clair : le Colombien ne ferme pas la porte à un départ de Londres en janvier !