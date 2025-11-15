PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !

À l’approche du mercato hivernal, Luis Campos et Luis Enrique se seraient déjà mis d’accord sur un joueur valorisé à 75 millions d’euros.

Après un mercato estival relativement calme, marqué davantage par des ajustements que par des coups d’éclat, le Paris Saint-Germain souhaite frapper fort lors des prochains mois. La direction sportive, menée par Luis Campos, prépare un recrutement hivernal ambitieux afin de renforcer plusieurs postes jugés prioritaires par Luis Enrique. Parmi les pistes étudiées, une cible déjà connue qui est revenue avec insistance : Kenan Yildiz, la jeune pépite offensive de la Juventus Turin.

Selon MediaFoot, le profil de l’international turc de 20 ans plaît énormément en interne. Luis Campos et Luis Enrique voient en lui un joueur déjà performant mais surtout doté d’une marge de progression considérable. Polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes comme en soutien d’un attaquant, Yildiz coche toutes les cases recherchées dans la politique sportive parisienne : talent, jeunesse, potentiel et expérience déjà solide au haut niveau.

Yildiz pas satisfait de son salaire

À la Juventus, malgré un temps de jeu correct, Yildiz ne serait pas totalement épanoui. La source évoque notamment un salaire relativement faible, inférieur à deux millions d’euros annuels, très en dessous des standards de joueurs de son statut et de son rendement. Une situation contractuelle qui suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels le PSG, prêt à lui offrir un cadre sportif et financier bien plus attractif.

Cette saison, Yildiz confirme son statut de jeune talent en pleine explosion. En 14 rencontres, il a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives, des statistiques prometteuses pour un joueur de son âge. Son évaluation, estimée à 75 millions d’euros par Transfermarkt, témoigne de sa valeur croissante et de la difficulté pour la Juventus de s’en séparer à court terme. Le dossier s’annonce donc complexe, mais Paris dispose des moyens nécessaires pour tenter d’attirer le joueur qui demeure tout de même sous contrat jusqu’en 2029.