Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !

Il a 16 ans, il joue au Herta Berlin…

Plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse de deuxième division allemande, Kennet Eichhorn est en train d’affoler le marché européen à seulement 16 ans. Le milieu de terrain défensif allemand du Hertha Berlin est déjà devenu l’une des pièces maîtresses de Stefan Leitl avec 9 apparitions en Bundesliga 2, dont sept titularisations. Et l’adolescent, déjà surnommé le « mini-Kroos », droitier d’1,86m est selon Sky Sport dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.

Le Bayern et le Borussia Dortmund en pôle pour Eichhorn (Herta Berlin)

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund tiendraient le corde, malgré l’intérêt du Bayer Leverkusen, du RB Leipzig et de l’Eintrach Francfort qui suivent le prodige à chacun de ses matchs. Mais le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United auraient également manifesté leur intérêt. Rien ne serait encore joué. D’après le frère de Toni Kroos, Félix, la valeur actuelle du joueur est de 6 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt, mais elle pourrait atteindre 60 M€ dès cet été. Eichhorn est contrat avec le Herta jusqu’en 2029, mais une clause libératoire pourrait être payée dès la fin de saison. Toutefois, le prodige se sent bien à Berlin et il n’est pas pressé de quitter son club. « Je suis au Hertha depuis les moins de 9 ans et j’y ai toujours été heureux. Pour moi, il est essentiel que ma progression soit continue, à tous les niveaux. C’est pourquoi je considère que c’est le meilleur endroit pour moi. » » A suivre…