Depuis un mois, Achraf Hakimi et Désiré Doué soignent leurs blessures à distance. Le Marocain vise un retour express pour la CAN, tandis que le Golden Boy 2025 accélère pour réapparaître avant la fin d’année.

Tout a basculé le 4 novembre au PSG contre le Bayern Munich. Une cheville qui vrille, une douleur instantanée, et un hiver transformé en chantier. Depuis, Achraf Hakimi vit en compte à rebours. Le 21 décembre, jour d’ouverture de la CAN au Maroc, est devenu son obsession.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le défenseur du PSG a quitté la France dès les premiers jours pour Murcie, où il enchaîne un protocole millimétré. Hakimi jongle entre deux séances quotidiennes, un travail minutieux sur la cicatrisation et une reprise progressive de la charge. Pendant vingt jours, la botte orthopédique est devenue son meilleur allié, remplacée ponctuellement par une trottinette pour éviter les contraintes des béquilles.

De retour à Paris le 25 novembre, il a poursuivi son programme à Poissy, toujours convaincu qu’il sera prêt pour affronter les Comores lors du premier match de la CAN. Mais au PSG, on tempère. Même s’il revient, difficile de l’imaginer à 100 % dès le coup d’envoi du tournoi.

Doué, la fusée repart déjà

Pour Désiré Doué, les enjeux sont différents. Sa dernière apparition remonte au 29 octobre à Lorient. Une alerte aux ischios, un grade 3 sévère, et le crack du PSG est retombé dans un quotidien qu’il connaît peut-être un peu trop bien pour ses 20 ans : soins, patience, reconstruction. Depuis, le milieu offensif avance à pleine vitesse. Avec son physio personnel, salarié du PSG, Doué a retrouvé du rythme. Ses courses à haute intensité rassurent tout son entourage, qui confirme la même tendance: il va vite. Très vite.

Son retour ? Tout n’est pas exclu. Doha le 17 décembre pour la Coupe intercontinentale reste plausible. Certains, plus audacieux, n’écartent même pas l’idée d’une convocation à Metz le 13. Mais au club, on refuse l’empressement, conscient de l’impact du joueur sur les performances du PSG.