L’OGC Nice, qui traverse une période très difficile, tant sportivement qu’institutionnellement, souhaiterait obtenir le prêt de Lucas Beraldo en janvier. Le PSG ne serait pas contre, à une condition…

Au vu des révélations de lundi, pas sûr qu’un joueur du PSG ait envie de rejoindre l’OGC Nice actuellement ! Dimanche soir, après la défaite à Lorient (1-3), la sixième d’affilée toutes compétitions confondues, 400 ultras azuréens sont descendus au centre d’entraînement pour s’expliquer avec leurs joueurs et le staff. Les choses ont méchamment dérapé, deux joueurs (Boga et Moffi) ont été agressés ainsi que le directeur sportif, l’ancien Parisien Florian Maurice. Les deux joueurs sont en ITT, des plaintes ont été déposées. Bref, l’ambiance est aussi explosive que morose chez les Aiglons !

Le PSG veut d’abord un remplaçant, Tati en pole ?

Mais cela n’empêche pas la direction de travailler sur le marché hivernal afin d’infléchir la courbe de résultats. L’entraîneur du Gym, Franck Haise, a constaté de nombreux manques au sein de son effectif et il entend rectifier le tir en janvier. Selon PSGInside-Actus, l’OGC Nice aurait approché le PSG pour un prêt de Lucas Beraldo. Le club de la capitale ne serait pas contre, à condition qu’il puisse recruter un remplaçant. C’est que le Brésilien a montré de sacrées limites ayant mis à mal la patience de Luis Enrique à son égard. Un prêt à Nice serait la meilleure chose pour toutes les parties.

Parmi les joueurs scrutés pour la défense centrale figure le jeune défenseur Tytel Tati au FC Nantes. Après un début de saison impressionnant, le natif du Val-de-Marne est rentré dans le rang. Mais il aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rejoindre le PSG cet hiver. Le souci, c’est que le FC Nantes serait très gourmand pour sa pépite…