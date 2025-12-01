Clément Turpin s’est fait taper sur les doigts pour son arbitrage lors de Monaco-PSG (1-0). Il aurait effectivement dû expulser Lamine Camara pour son tacle sur Lucas Chevalier.

Les journées de Ligue 1 passent, les erreurs arbitrales s’accumulent et les responsables des sifflets ont de plus en plus de mal à trouver des excuses à leurs collègues. On en a de nouveau la preuve avec l’incident de samedi à Louis-II lors du match Monaco-PSG (1-0). Personne n’a compris que Clément Turpin n’expulse pas Lamine Camara après son tacle sur Lucas Chevalier. Le Monégasque, qui a pris la cheville du gardien parisien, n’a écopé que d’un carton jaune.

Gautier a reconnu l’erreur de Turpin

Mais lors du comité de liaison qui s’est tenu ce lundi après-midi entre les arbitres et les clubs professionnels, le directeur de l’arbitrage, Antony Gautier, a reconnu que Clément Turpin aurait dû expulser Camara. Le quotidien sportif ne dit pas si les autres incidents ayant émaillé la 14e journée de Ligue 1, comme par exemple le pénalty refusé à l’OM ou la mauvaise touche toulousaine sur l’égalisation à 2-2, ont entraîné des excuses.

Mais cette annonce d’Antony Gautier est aussi très frustrante pour le Paris Saint-Germain car s’il avait joué à onze contre dix pendant une heure, pas sûr qu’il serait reparti du Rocher avec une défaite…