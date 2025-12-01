Le Paris Saint-Germain a connu un nouveau revers en Ligue 1 ce samedi, s’inclinant face à l’AS Monaco (0-1). C’est la deuxième défaite de la saison en championnat pour le club de la capitale, et le contenu affiché sur le terrain n’a pas satisfait Luis Enrique.

Paris battu samedi à Monaco (0-1), Luis Enrique a décidé de prendre les choses en main. Avec un effectif fortement touché par les blessures depuis le début de la saison, l’entraîneur du PSG a choisi de prendre une mesure radicale pour protéger ses joueurs.

Selon L’Équipe, l’entraînement du PSG ne reprendra que mercredi à 17h, offrant ainsi trois jours de repos complets à son groupe. L’objectif est de retrouver de la fraîcheur physique avant la réception du Stade Rennais ce samedi au Parc des Princes, un match important pour relancer le club en championnat.

Le staff du PSG devra toutefois composer avec plusieurs absences : Achraf Hakimi (cheville gauche) et Désiré Doué (cuisse droite) seront encore indisponibles, tandis qu’un retour de Nuno Mendes (cuisse droite) dépendra de ses sensations. Ce repos imposé par Luis Enrique pourrait permettre à ses joueurs de récupérer et d’aborder la rencontre face aux Bretons dans de meilleures conditions physiques et mentales.