FC Nantes : Douglas Augusto donne triplement des regrets aux Canaris
Thiago Silva prive le PSG d’un défenseur prometteur

Thiago Silva, retourné dans son club formateur, le Fluminense, saluant le public.
Raphaël Nouet
1 décembre 2025

Légende du PSG, Thiago Silva a envoyé son fils Isago, latéral gauche de 17 ans, à Chelsea, où il a signé son premier contrat professionnel, plutôt qu’à Paris.

A 41 ans, Thiago Silva joue toujours ! O Monstro continue d’impressionner, lui qui est retourné dans son club formateur de Fluminense en 2024. Pour preuve, il a permis au club de Rio de battre son ennemi, Flamengo, en championnat (2-1) il y a quelques jours, alors que le « Rubro-Negro » a été sacré champion d’Amérique du Sud samedi. Le nom de Thiago Silva est revenu dans l’actualité ce lundi car son fils Isago (17 ans) a signé son premier contrat professionnel avec Chelsea.

Il n’a toujours pas digéré son départ en 2020

Latéral gauche, le jeune Brésilien est arrivé à Londres durant l’été. Il évolue avec les U18 des Blues et ses performances ont été suffisamment convaincantes pour qu’il devienne pro. Mais pourquoi Thiago Silva a-t-il envoyé son rejeton à Londres, où il est resté quatre ans, plutôt qu’au Paris Saint-Germain, où il a passé deux fois plus de temps ? Il semblerait qu’il n’ait toujours pas digéré les conditions de son départ, à l’été 2020, trois jours après la défaite en finale de la Champions League contre le Bayern (0-1). Ironie de l’histoire, il a décroché la C1 la saison suivante pour sa première saison à Chelsea (1-0 contre Manchester City).

L’arrivée d’Isago au PSG aurait pu être une bonne chose afin de doubler le poste de Nuno Mendes voire de succéder au Portugais dans les années à venir.

